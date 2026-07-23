‘Modelos como Servicio’: el camino más sencillo y asequible para que las empresas colombianas accedan a Inteligencia Artificial avanzada

La plataforma Modelo como Servicio (MaaS) integra herramientas avanzadas como DeepSeek y GLM con actualizaciones el mismo día de su lanzamiento. Un esquema de precios por tokens y el uso de infraestructura dinámica permiten disminuir la inversión en procesamiento entre un 50 % y 80 %.

El alto costo financiero del procesamiento de datos y la complejidad técnica para integrar diferentes modelos de software representan las principales barreras para que las empresas adopten la inteligencia artificial a gran escala en sus operaciones diarias.

Para resolver esta problemática de eficiencia y accesibilidad en el mercado latinoamericano, Huawei Cloud lanzó una plataforma que optimiza el uso de recursos computacionales dinámicos mediante una estructura de distribución regional.

Opera bajo el concepto de Modelo como Servicio (MaaS), un portafolio que abarca desde la infraestructura física de servidores hasta las interfaces de programación de aplicaciones (API) compatibles con los entornos de desarrollo habituales de la industria. Esta suite de servicios aprovecha la capacidad de procesamiento fuera de las horas pico de otras zonas geográficas para reducir las tarifas de consumo.

«MaaS está diseñado para hacer que la inteligencia artificial avanzada sea más accesible para las empresas», explicó Mark Chen, CEO de Huawei Cloud América Latina, quien detalló que el servicio ayuda a resolver necesidades de negocio tangibles sin requerir infraestructura propia compleja.

El sistema dota a las organizaciones de la flexibilidad necesaria para no depender de un proveedor único de algoritmos y permite la selección de herramientas específicas para tareas de automatización de procesos, análisis de datos comerciales, procesamiento de documentos y flujos de atención al cliente en sectores como la manufactura, los servicios financieros y el comercio minorista.

«Al eliminar la necesidad de grandes inversiones iniciales y simplificar la integración a través de API, las empresas pueden acelerar la adopción de IA mientras mantienen la eficiencia de costos y el control operativo», señaló Chen.

La disponibilidad del servicio es inmediata a través del portal de Huawei Cloud, y se complementará con la apertura de un programa de incentivos económicos de tres meses de duración a partir de mayo de 2026, estructurado para respaldar el despliegue técnico en los socios de negocios, desarrolladores y clientes de la región.