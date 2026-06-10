Donar una vez no es suficiente: el desafío de los bancos de sangre en Colombia

● Aunque el país ha avanzado en donación voluntaria de sangre, el sistema de salud aún enfrenta un desafío clave: convertir a los donantes de ocasión en donantes recurrentes.

● En 2024, Colombia cubrió cerca del 62% de la necesidad estimada de sangre, con una brecha aproximada del 38%.

● En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, Auna realizará la primera edición del Donafest, una jornada especial para promover la donación voluntaria.

Colombia ha logrado avances importantes en la cultura de donación de sangre. Según cifras recopiladas por el Instituto Nacional de Salud (INS), mientras en 2014 cerca del 78% de las donaciones eran voluntarias, para 2024 esa cifra llegó al 93,8%. Sin embargo, el país todavía enfrenta una brecha crítica: durante el último año se registraron cerca de 997.115 donaciones, lejos de las aproximadamente 1,6 millones de unidades que requiere anualmente el sistema de salud.

Ante este panorama, Auna como parte de su compromiso con la transformación de la salud en Latinoamérica, impulsa iniciativas que fortalezcan la capacidad de respuesta del sistema y garanticen una atención de calidad centrada en las personas, promoviendo la donación de sangre.

Por esto, Clínica Las Américas realizará en junio, la primera edición de Donafest, vive el ritmo que da vida, una iniciativa regional que busca convertir la donación en un hábito solidario y recurrente. La jornada principal en Colombia será el 11 de junio en la Sede 80 en Medellín, la cual tiene como meta recolectar 100 unidades de sangre, con el potencial de beneficiar hasta 300 personas a través de componentes como glóbulos rojos, plasma y plaquetas.

De acuerdo con la experiencia de Auna, el desafío ya no está solamente en lograr que una persona done una vez, sino en que regrese. La sangre sigue siendo un recurso fundamental que no puede fabricarse en laboratorios y que se necesita todos los días para atender pacientes oncológicos, personas que requieren cirugías mayores, trasplantes de médula ósea o atención por accidentes graves.

“Hoy el reto no es solo que más personas donen, sino que vuelvan a hacerlo. Cada donante recurrente ayuda a garantizar la disponibilidad de sangre para pacientes que la necesitan de manera urgente y permanente. Donar sangre es un acto sencillo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, afirmó Luisa Fernanda Valencia Valbuena, directora técnica del Banco de Sangre de Clínica Las Américas Auna.

Donar con frecuencia también mejora la seguridad

En el caso del Banco de Sangre de Clínica Las Américas Auna, la donación voluntaria pasó de 25% en 2021 a 55% en 2025. Para la institución, este avance refleja una transformación cultural, pero también evidencia el siguiente reto: convertir al nuevo donante en habitual.

La recurrencia es relevante también por razones de salud pública. Un donante habitual cuenta con un historial de pruebas negativas a lo largo del tiempo, comprende mejor la importancia de responder con honestidad la encuesta previa y suele mantener hábitos de cuidado porque sabe que su sangre puede ser vital para pacientes críticos.

Durante 2025, el Banco de Sangre de Clínica Las Américas Auna obtuvo 22.056 unidades de glóbulos rojos, plasma y plaquetas obtenidos a partir de donaciones, equivalentes al 8,3% de la producción total de componentes dentro del sector salud —público y privado— en Antioquia. Ese mismo año, más de 4.500 pacientes se beneficiaron gracias a 17.000 hemocomponentes transfundidos en la red Auna y en otras instituciones del departamento.

En Auna trabajamos para transformar la experiencia en salud poniendo al paciente en el centro, y por eso impulsamos iniciativas como Donafest, que ayudan a garantizar mayores oportunidades de vida para quienes dependen de una transfusión.

¿Cuáles son los requisitos para donar?

● Tener entre 18 y 65 años.

● Pesar más de 50 kilos.

● Sentirse bien de salud.

● Haber dormido al menos cuatro horas.

● Haber comido previamente.

● No haber consumido licor en las últimas 24 horas.

● No estar cursando infecciones.

● No haberse realizado tatuajes, piercings o procedimientos similares en los últimos seis meses.

● No haber cambiado de pareja sexual en los últimos 6 meses.

● No haber visitado zonas endémicas.