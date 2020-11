Hoy es el tercer día sin IVA y el próximo viernes el denominado viernes negro o Black Friday, días pensados para promover el comercio, el consumo y, por ende, para conjurar en alguna medida los efectos económicos tan dramáticos producto de todo lo que hemos vivido en 2020, principalmente los efectos económicos y sociales de la pandemia del COVID 19.

Serán días donde podremos adquirir ropa, accesorios, útiles escolares, electrodomésticos, equipos deportivos, computadoras, celulares y otros productos con descuentos importantes; todo suena muy llamativo, pero no debemos olvidar que por lo vivido en los días sin IVA pasados, el riesgo de contagio del virus sigue estando allí, es muy alto y se deben evitar entonces aglomeraciones y situaciones propicias para adquirirlo, pues la experiencia fue clara: después de esos días, aumentaron las cifras de personas contagiadas.

Algunos dirán que no se puede decir a ciencia cierta que ello se debió a que todo el mundo salió a comprar desmedidamente, pero lo cierto es que el riesgo está ahí, es objetivo y a eso hay que ponerle atención.

Algunos almacenes de cadena y grandes superficies han venido tomando medidas de bioseguridad para garantizar de la mejor forma posible y controlando el riesgo el transcurrir de la jornada. Una muy importante alternativa es el comercio por internet, pues no solo contribuye a evitar la exposición al virus, sino que también permite ahorrar tiempo, ir de compras virtualmente y desde donde se tenga una buena y segura conexión.

Aunque los colombianos cada vez más hemos entrado en la virtualidad para el trabajo, para los temas bancarios incluso, aún subsiste el miedo de hacer transacciones comerciales por internet, miedo por no interactuar directamente con otra persona, miedo a perder el dinero, a ser víctima de alguna estafa u otro delito, miedo a que lo que se compre no llene las expectativas porque no se pudo apreciar antes, etc.

Miedos todos entendibles, pero que hay que vencer, pues la nueva realidad de la “sociedad del riesgo” (con pandemia incluida) nos desafía a cambiar hábitos, a optimizar procesos y a entender nuevas dinámicas de comunicación.

Por tanto, quienes deseen aprovechar las ventajas del diá sin IVA y el viernes negro, háganlo como mucha responsabilidad y autocuidado; a ellos los invito también a arriesgarse a comprar por internet, verán que son más las ventajas que las desventajas.

Por: Jorge Fernando Perdomo

Abogado

Twitter: @JFPerdomoTorres