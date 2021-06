Cuatro consejos para los colombianos que quieren tener una aventura en solitario

Booking.com comparte los principales mandamientos para los colombianos que quieren tener un viaje sin compañía.

Con la llegada del COVID 19, los viajes por todo el mundo se han tenido que postergar, pero ahora, el ambiente se llena de esperanza, pues la comunidad viajera comienza a ver la luz al final del túnel gracias a la distribución de vacunas y al desarrollo de otros avances médicos en la batalla contra el virus.

De hecho, según una investigación de Booking.com, siete de cada diez viajeros colombianos (71%)* afirma sentir más esperanza para viajar en 2021. Esto significa que muchas personas ya quieren empezar a planificar sus próximas vacaciones una vez sea seguro hacerlo de nuevo.

Para su primer viaje, gran parte de la comunidad viajera colombiana planea hacerlo en solitario. Según los datos de la investigación, la tendencia de viajar sin compañía está tomando fuerza. De acuerdo con los hallazgos del líder tecnológico antes de la pandemia, solo el 16%** de los colombianos planeaba hacer un viaje de este tipo. En cambio, ahora casi el doble (27%***) indica que concebirá hacer un viaje solo en el futuro.

Así que, para aquellas personas con espíritu aventurero e intrépido, Booking.com ha recopilado ideas y consejos para ayudar a que los colombianos aprovechen al máximo aquella escapada en solitario. Por esto, Booking.com comparte algunos consejos y destinos para inspiración que tienen aspectos esenciales para los viajes en solitario: desde consejos de lugares conocidos hasta opciones de transporte.

1. Comer como los locales

Para conocer el verdadero sabor del lugar elegido, hay que vivirlo como si fuera el destino de nacimiento. Sobre todo, en lo que a la comida respecta: la mejor opción es conocer el destino a través de su gastronomía. Para un 89%****de los colombianos, la cocina y la gastronomía local es un factor de decisión clave para elegir un destino.

Consejo: Sin importar cuál sea el destino, se recomienda que los viajeros investiguen cuáles son sus especialidades gastronómicas antes de empezar a hacer planes culinarios a fin de saber en qué lugares será imprescindible comer.

2. Salir de la ruta tradicional

Al viajar en solitario, no es necesario debatir ni comprometerse a visitar ciertos lugares ni a hacer alguna actividad que no se quiera. Así que cuando sea seguro viajar y planear las próximas vacaciones, ¿por qué no pensar en las rutas menos tradicionales?

Más de la mitad de los viajeros colombianos (66%***) buscará experiencias más rurales, fuera de lo turístico. Estos destinos menos tradicionales ofrecen la oportunidad de conocer a otros viajeros que buscan una experiencia de viaje similar y, al recorrer lugares poco transitados, siempre es bienvenido encontrar personas con actitud amistosa.

Consejo: La mejor fuente de información son los locales, por esto la recomendación es pedirle al propietario del alojamiento o al anfitrión datos sobre los lugares de interés de la zona. Puede parecer evidente, pero con más detalles acerca del lugar, los viajeros podrán asegurar no perderse nada del destino.

3. Disfrutar de un tiempo en privado

Viajar en solitario da la oportunidad perfecta para priorizar todas las necesidades personales y descansar. Si los viajeros quieren pasar todo el día en la playa con la cabeza sumergida en un libro o dando paseos tranquilos por la costa solo para respirar el aire fresco del mar, ¡que así sea!

Consejo: Investigar las opciones de descanso que hay en el destino por ejemplo playas para los que prefieren sentir la arena entre los dedos o una buena fogata para los viajeros más tradicionales y modestos.

4. Hacer algo inolvidable

Viajar en solitario también es una gran oportunidad para aventurarse y hacer algo que normalmente no se haría. Crear recuerdos personales que se guarden en el corazón para siempre, no tiene precio. Es el momento perfecto para planear la travesía soñada sin depender de los gustos de otra persona.

Consejo: Aunque sea tan solo capturar una foto de los pequeños detalles, la sugerencia para los viajeros es siempre sonreír para que más adelante cuando vuelvan a casa tenga recuerdos para mostrar e historias para deslumbrar. Como el viaje es sin compañía para no perder ni un solo momento, no puede faltar un selfie stick para tomar fotos desde distintos ángulos.

5. La facilidad y practicidad, ante todo

Experimentar un destino va más allá de los lugares que se visitan y los alimentos que se prueban. Se trata de las pequeñas cosas, como conocer el transporte público, encontrarse con la cultura local, probar nuevas vestimentas y porque no olvidarse de las excentricidades de la cotidianidad y pasar a la sencillez, que seguro traerá mejores aventuras.

Consejo: Guardar mapas que funcionen sin conexión para poder explorar un destino sabiendo que, aunque el teléfono no tenga Wi-Fi ni datos celulares, con los mapas guardados se podrá desplazar de un punto a otro sin perderse ni un solo detalle.

6. Elegir el alojamiento correcto

La comodidad es clave al viajar en solitario. Por lo tanto, es importante elegir el alojamiento adecuado que se adapte a las necesidades de viaje de cada colombiano. Es importante tener en cuenta las herramientas necesarias para poder comunicarse con sus familiares y amigos o si es el caso poder trabajar y cumplir con las tareas del día a día.

Facilidades como Wi-Fi gratis, que es el servicio más importante para dos tercios (65%) de la comunidad viajera colombiana**** o servicio a la habitación hacen la diferencia al momento de elegir.

Consejo: Booking.com tiene más de 210 millones de comentarios verificados de huéspedes reales, así que es importante asegurarse de leer las reseñas anteriores para encontrar la estadía ideal. Quienes viajen en solitario también pueden maximizar varios filtros de búsqueda para encontrar un alojamiento que se adapte a sus preferencias o buscar los alojamientos que han ganado premios Traveller Review Awards de Booking.com.