¡A comer quesillo! Regresa la elaboración del quesillo más grande de Colombia en Yaguará

En el marco de la celebración del XXVIII Reinado Departamental del Turismo y Fiestas Reales, el municipio de Yaguará se prepara para vivir nuevamente uno de los eventos gastronómicos más esperados del departamento del Huila: la elaboración del quesillo más grande de Colombia.

La tradicional actividad, que año tras año reúne a miles de visitantes, se realizará el domingo 16 de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana, en el Parque Central Ángel María Paredes, donde propios y turistas podrán presenciar el proceso de elaboración de un imponente quesillo de seis metros de diámetro, considerado uno de los principales símbolos gastronómicos del municipio.

El alcalde de Yaguará, Lenín Alberto Trujillo, extendió una cordial invitación a todos los huilenses y visitantes del país para que hagan parte de esta gran celebración.

«Queremos que todos los colombianos nos acompañen a vivir nuestras Fiestas Reales, a conocer la riqueza cultural y turística de Yaguará y, por supuesto, a disfrutar de la elaboración del quesillo más grande de Colombia, una tradición que enaltece nuestra gastronomía y fortalece nuestra identidad como municipio turístico del Huila», expresó el mandatario.

La elaboración del quesillo hace parte de la programación oficial del XXVIII Reinado Departamental del Turismo y Fiestas Reales, que se celebrará del 14 al 17 de agosto, cuatro días en los que Yaguará ofrecerá una amplia agenda con conciertos, actividades culturales, muestras gastronómicas, cabalgata, reinado y espacios para promover el turismo y las tradiciones de la región.