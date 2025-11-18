Comisión V de la Cámara aprueba en primer debate el proyecto de ley que exalta la tejeduría en palma de Pindo como patrimonio cultural y motor de desarrollo para el Huila

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión V de la Cámara y pasa a su segundo debate en la Plenaria.

El proyecto de ley que cuenta con 10 artículos, se fortaleció con proposiciones y modificaciones de congresistas de diversas bancadas.

La Comisión Quinta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley de autoría y ponencia de la representante Leyla Rincón, que busca exaltar, reconocer y fortalecer la cadena productiva y el oficio cultural de la tejeduría en palma de Pindo (Gynerium sagittatum), materia prima del tradicional sombrero de Pindo, símbolo de identidad de los municipios de Neiva y Palermo (Huila).

La iniciativa, que ahora continuará su trámite en la plenaria de la Cámara, propone que el Gobierno Nacional reconozca esta práctica ancestral como parte del patrimonio cultural inmaterial de la Nación, al tiempo que impulsa su protección ambiental, su fomento productivo y la dignificación del trabajo artesanal de cientos de familias huilenses que viven de esta tradición, logrando heredar esta tradición a las nuevas generaciones.

“El sombrero de Pindo es más que una artesanía: es la historia viva de nuestro territorio. Cada fibra tejida representa la memoria, el talento y la resistencia de las manos campesinas e indígenas del Huila. Con esta ley queremos que ese legado no se pierda, sino que florezca con apoyo institucional, relevo generacional y oportunidades económicas dignas”, afirmó la representante Leyla Rincón.

El proyecto contempla la inclusión de la tejeduría en palma de pindo en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional, y ordena la creación de los Planes Especiales de Salvaguardia (PES) para proteger y promover el oficio. Asimismo, dispone la realización de un Festival y Encuentro Artesanal del Pindo, que se desarrollará anualmente entre Neiva y Palermo como espacio de encuentro cultural, comercial y formativo.

En materia productiva, la ley faculta al Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio, SENA y Artesanías de Colombia para apoyar el fortalecimiento de la cadena del Pindo mediante programas de cultivo sostenible, capacitación, tecnificación, impulso a la comercialización y aseguramiento de calidad de los productos.

El proyecto también prevé la dignificación de las artesanas y artesanos tejedores, a través de programas sociales que mejoren su calidad de vida, y promueve el relevo generacional mediante la incorporación de contenidos de formación artesanal en los programas educativos del departamento.

“Este proyecto honra nuestras raíces y abre camino hacia un modelo de desarrollo que une lo cultural, lo ambiental y lo económico. Desde el Congreso, seguimos tejiendo una Colombia que reconozca el valor de sus territorios y de sus saberes tradicionales”, concluyó la congresista Rincón.