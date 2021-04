¡Colombia un país comunista!

Como lo oye, mi querido Molano, me dijo quien fuera mi profesor de español en el Colegio Salesiano de Neiva, donde me gradué en 1991; “es simple la ecuación, a más dinero más gasto, a menos dinero mayor esfuerzo, Colombia, es un país capitalista, pero hace medio siglo vivimos como un país comunista, sin contar con la reforma tributaria que se avecina, así hoy quieran confundir al ciudadano desprevenido y carente de tiempo y carácter para leer y ahondar en la discusión de cualquier modelo económico y de gobierno en el que vivamos”.

Ante esa aseveración le pedí darme un buen ejemplo para entender tan monumental descripción y me dijo exaltado, “¿es que no se ha enterado usted y este país, que aquí hay millones de personas que comen carne una sola vez a la semana, como dicen que ocurre en Cuba?, hoy una libra de carne está por encima de los $8.500, no siendo barata y no consumiéndola toda la población, con el 19% del alza, quedaría por encima de los $10.200, es decir una familia promedio clase media para abajo, solo podría consumirla escasamente una sola vez al día y tal vez menos de los siete días de la semana, se volverá un alimento exclusivo, afectando la seguridad alimentaria, para no hablar del resto de los alimentos cotidianos”.

Pregunte ansioso por obtener una conclusión, ¿entonces dónde está el problema?, me dijo, simple, en la gobernanza tradicional, no es cuestión de salirnos del capitalismo en este mundo globalizado, sino tener un modelo de gobernar para la gente y su cotidianidad, hay que cambiar de tajo a quienes nos han gobernado desde las regiones y hasta la Nación, allí se detuvo, tomo un aire y se vino con tremenda disertación.

“En el Huila empezamos con el gobernador designado en 1905 Rafael Puyo Perdomo, hasta el 31 dic-1991 con Cecilia Lara de García y el primer gobernador elegido para el periodo 1992, Julio Enrique Ortíz Cuenca (liberal), en 1995 Jaime Lozada Perdomo (conservador), en 1998 Jaime Bravo Motta (conservador), en 2001, Juan de Jesús Cárdenas Chávez (conservador), en 2004 Rodrigo Villalba Mosquera (liberal), en 2008, Luis Jorge Sánchez García (conservador), en 2012 Cielo González Villa (liberal), en 2013 Carlos Mauricio Iriarte Barrios (liberal), en 2016 Carlos Julio González Villa (liberal), y actualmente Luis Enrique Dusan Calderón (liberal).

A la fecha llevamos 29 años siendo gobernados por las mismas familias de sangre y políticas, dos partidos en el poder, debemos elegir nuevos liderazgos que no provengan de las mismas casas políticas, que hay que construir un poder ciudadano para sacudirnos de la esclavitud electoral soportada en las migajas del poder, de los contratos y empleo a cambio del voto, es posible elegir el 70% como mínimo de los nuevos congresistas a través del voto de opinión y no de las componendas políticas propias de los actuales gobiernos, dinámica que ayuda a sostener esa dependencia perversa pero hoy necesaria para una ciudadanía pobre en ideas democráticas”.

Allí prosiguió insistiendo, que hay que gobernar para proteger al hombre ante las instituciones, si estas últimas se vuelven contra ellas; de proteger la economía interna; de extraer cada vez menos nuestras riquezas naturales que existen bajo nuestros suelos; de ahondar en una política nacional de ser una economía soportada en la tierra productiva, donde transformamos cíclicamente y por siglos los recursos inacabables.

—

Por: Juan Felipe Molano Perdomo – jmolano74@hotmail.com

Twitter: @JuanFelipeMola8