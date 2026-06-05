Coca-Cola y la Fundación Gastronomía Social celebran la primera graduación del 2026 de Academia Ñam, una apuesta por el talento joven y el futuro de la hospitalidad en Colombia

La primera ceremonia de graduación de Academia Ñam se realizó el 29 de mayo y reconoció a 31 estudiantes formados para integrarse al sector gastronómico y de hospitalidad.

La iniciativa, desarrollada junto a Fundación Gastronomía Social Colombia, busca fortalecer el sector de la hospitalidad a través de formación, empleabilidad y herramientas dirigidas a restaurantes aliados de Coca-Cola.

Coca-Cola Colombia y la Fundación Gastronomía Social Colombia celebraron el 29 de mayo la primera graduación de Academia Ñam, una iniciativa que busca fortalecer el sector de la hospitalidad generando oportunidades reales de formación y empleo para jóvenes en el país.

La ceremonia marcó un nuevo hito dentro de la alianza entre Coca-Cola y la Fundación Gastronomía Social, una apuesta conjunta que entiende el servicio como un motor de transformación social y una herramienta clave para fortalecer la experiencia en hoteles, restaurantes y cafeterías.

Academia Ñam convierte a restaurantes aliados de Coca-Cola en espacios de formación práctica para jóvenes entre los 18 y 30 años interesados en desarrollarse como asistentes del servicio. A través de este modelo, los establecimientos fortalecen su propuesta de valor y participan activamente en procesos de inclusión y generación de oportunidades.

Durante 2025, se crearon dos grupos de formación que beneficiaron a 120 personas con becas digitales y a 40 participantes con formación presencial. Además, el 50% de los jóvenes accedió a oportunidades de generación de ingresos, incluyendo un 25% de vinculación a empleos formales dentro del sector gastronómico y de hospitalidad.

Como parte de la continuidad de esta iniciativa, el 29 de mayo se realizó la primera ceremonia de graduación del 2026 de Academia Ñam, en la que 30 estudiantes culminaron su proceso de formación como auxiliares de servicio y hospitalidad.

“En Coca-Cola creemos en el poder de las alianzas para generar oportunidades reales y aportar al desarrollo de las comunidades. Academia Ñam refleja cómo, junto a nuestros aliados, podemos impulsar el talento joven, fortalecer el sector gastronómico y hacer la diferencia a través de iniciativas que promueven la formación y la empleabilidad”, afirmó Isabel González, Gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad, Coca-Cola Colombia y Venezuela..

La alianza también incluye otros componentes orientados al fortalecimiento del sector gastronómico. Uno de ellos es Método Anfitrión, un programa de formación diseñado para mejorar habilidades de comunicación, atención al cliente y técnicas de venta en restaurantes. A esto se suma Host Ñam, una herramienta que permite evaluar el servicio desde la experiencia de los comensales, promoviendo el reconocimiento, la formación y la motivación de los equipos de sala.

“Academia Ñam demuestra que la hospitalidad puede convertirse en una herramienta de transformación social. Gracias al trabajo conjunto con Coca-Cola y los restaurantes aliados, estamos conectando talento joven con oportunidades reales de formación y empleo, mientras fortalecemos el valor del servicio dentro de la industria gastronómica”, afirmó Cristina Botero, Directora de la Fundación Gastronomía Social.

Coca-Cola y la Fundación Gastronomía Social continuarán desarrollando bootcamps y espacios de formación durante 2026, con el propósito de seguir fortaleciendo el talento joven y generar más oportunidades de empleabilidad dentro del sector HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías).