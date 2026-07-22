Cancha sintética de Canaima, renovada gracias a inversión del alcalde Germán Casagua

Alcaldía de Neiva recuperó esta cancha sintética ubicada en la Comuna 6, y avanza en la renovación de escenarios deportivos públicos.

La Alcaldía de Neiva, a través de la Secretaría de Deporte y Recreación, entregó a la comunidad la recuperación integral de la cancha sintética del barrio Canaima, un escenario deportivo que hace parte del plan de intervención y mejoramiento de las canchas sintéticas públicas del municipio.

Esta estrategia contempla la recuperación de once escenarios deportivos, donde se adelantan trabajos de renovación integral y mantenimiento para garantizar espacios adecuados, seguros y de calidad para los deportistas neivanos.

En algunos escenarios se realizó el cambio total del tapete sintético, mientras que en otros se ejecutaron adecuaciones de mantenimiento para prolongar su vida útil.

En la cancha sintética de Canaima se desarrolló una intervención completa que incluyó el cambio del tapete sintético, la instalación del sistema de shock pad, la adecuación de los desagües, la nivelación del terreno, además de trabajos de pintura y embellecimiento en los alrededores del escenario.

Con esta renovación, más de 3.000 niños, niñas y jóvenes que diariamente practican fútbol y desarrollan procesos de formación deportiva en este escenario cuentan ahora con un espacio digno, moderno y en óptimas condiciones para entrenar, competir y fortalecer su talento en un ambiente seguro.

La recuperación de este espacio deportivo hace parte de la inversión realizada con los recursos provenientes del crédito de $80 mil millones, de los cuales $3.100 millones fueron destinados para la renovación de canchas sintéticas públicas del municipio.

Con estas obras, la Administración Municipal, liderada por el alcalde Germán Casagua, continúa transformando los escenarios deportivos de Neiva, destinando los recursos públicos a proyectos que generan bienestar, fortalecen la práctica deportiva y promueven la sana convivencia, consolidando espacios de calidad para el desarrollo integral de miles de niños, niñas, jóvenes y familias neivanas.