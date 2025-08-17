Campañas políticas inteligentes

Las elecciones de 2026 en Colombia se acercan y representan una oportunidad clave para transformar el rumbo del país. Durante muchos años, la política se ha centrado en agendas legislativas, administrar presupuestos, ejecutar planes y cumplir con los tiempos de un calendario electoral.

Sin embargo, el liderazgo efectivo no se define por gestionar cifras o coordinar eventos, sino por la habilidad de inspirar, movilizar y transformar. El país necesita dirigentes que se atrevan a romper con la rutina administrativa para convertirse en líderes cercanos, auténticos, comprometidos con las realidades de su gente.

Un verdadero líder político no se limita a repartir tareas dentro de su equipo, construye un propósito común que late en cada palabra y en cada acción, su fuerza no radica en un eslogan atractivo, sino en la capacidad de generar convicción. La diferencia entre un gestor y un líder inspirador es que el primero administra lo que tiene, mientras el segundo enciende voluntades que multiplican los resultados.

En campaña, muchos apuestan todo a las redes sociales como si la conexión con el votante se definiera en likes y comentarios, sin embargo, la experiencia demuestra que, en Colombia, la verdadera fuerza política se forja en el territorio. Allí donde las manos se estrechan, las miradas se encuentran y las palabras se intercambian con sinceridad, en una plaza de mercado, una vereda remota o un parque municipal, el mensaje adquiere calor humano, cercanía y credibilidad. Esa proximidad no se logra con transmisiones en vivo ni con videos editados; se construye caminando calles polvorientas, visitando fincas, escuchando historias bajo un árbol o compartiendo una taza de café con los vecinos.

Inspirar desde el territorio significa comprender las realidades específicas de cada lugar, no basta con presentar un programa legislativo o de gobierno genérico, un discurso que ignore las particularidades de una región puede sonar bonito, pero difícilmente enciende la confianza de quienes allí viven.

En cambio, cuando un candidato llega a un corregimiento y habla con conocimiento de las dificultades para mantener un acueducto rural, de los retos de sacar la cosecha por vías deterioradas o de las oportunidades que brinda el turismo comunitario, la gente entiende que su palabra se nutre de compromiso real.

La inspiración nace de la coherencia, prometer transparencia implica manejar los recursos de la campaña con rigor y abrir las cuentas a la revisión de quien lo solicite. Hablar de participación ciudadana requiere habilitar espacios donde la gente proponga, debata y decida, no únicamente escuchar para cumplir un protocolo. Defender la integridad del proyecto obliga a rechazar alianzas que puedan desvirtuarlo, incluso si eso significa perder apoyos estratégicos, cada acto coherente fortalece la credibilidad y convierte las palabras en un motor de acción colectiva.

Un equipo de campaña verdaderamente transformador no se limita a hacer logística o repartir publicidad, se compone de personas que han hecho suyo el proyecto, que conocen la propuesta, que la explican con seguridad en cada conversación, que saben adaptarla a la realidad de cada barrio, vereda o comuna, para lograrlo, es fundamental identificar líderes locales con legitimidad en sus comunidades, capacitarlos para argumentar y darles herramientas que les permitan enfrentar rumores, ataques o desinformación. Así se construye una red política capaz de sostener el proyecto más allá de la jornada electoral.

El trabajo territorial requiere una habilidad esencial: saber escuchar de forma genuina, no se trata de asentir mientras el otro habla, sino de interpretar emociones, identificar preocupaciones y reconocer los logros de cada comunidad, un líder que escucha genera vínculos. El campesino que siente que su historia fue valorada se convierte en un defensor natural del proyecto, dispuesto a hablar de él en la tienda, en la reunión familiar o en el transporte público, esa forma de respaldo no se compra con publicidad; se cultiva con respeto y cercanía.

En una campaña siempre habrá imprevistos: cambios de alianzas, ataques mediáticos, campañas de desprestigio o presiones externas; frente a esas pruebas, un liderazgo inspirador fortalece la cohesión del equipo y evita que la moral se quiebre. Cuando las personas creen en el proyecto porque lo han visto actuar en su territorio, es más difícil que las dudas o la manipulación logren desmovilizarlas.

La presencia en el territorio no debe ser un gesto temporal para conseguir votos, la política auténtica implica permanecer, dar seguimiento a los compromisos y mantener canales de comunicación permanentes con las comunidades, solo así se construye un liderazgo colectivo, donde la ciudadanía deja de ser un público pasivo para convertirse en protagonista del cambio. Un proceso así, además de sostener un proyecto político, fortalece el tejido social y aumenta la capacidad de las comunidades para defender sus intereses.

Un recorrido por veredas y barrios ofrece oportunidades únicas para enriquecer un programa legislativo, allí surgen propuestas que jamás aparecerían en un foro virtual. Las comunidades conocen soluciones prácticas para el manejo del agua, el transporte rural o la seguridad alimentaria que han creado con base en su experiencia. Integrar estas ideas no solo mejora la propuesta, sino que genera sentido de pertenencia, pues la agenda legislativa deja de ser “del candidato” para convertirse en “nuestra agenda”.

El éxito de una campaña que se inspira y transforma desde el territorio no se mide únicamente en votos, su valor real está en las estructuras ciudadanas que deja organizadas, en los liderazgos que logra fortalecer, en la confianza que siembra para que la comunidad exija el cumplimiento de los compromisos adquiridos. No se trata de prometer que se resolverán todos los problemas, sino de demostrar que existe voluntad y capacidad para trabajar de la mano con la gente en la búsqueda de soluciones reales.

En este país, la política necesita menos discursos desde un podio y más conversaciones en la calle, menos promesas genéricas y más compromisos hechos con la mano extendida, menos campañas que desaparecen al día siguiente de las elecciones y más presencia permanente en el territorio. El líder que combina estrategia política con empatía, que escucha sin prejuicios, que actúa con coherencia y que construye equipos listos para sostener el proyecto a largo plazo, no solo gana elecciones: gana legitimidad, respeto y un lugar en la historia de su comunidad.

Las elecciones terminan, los cargos cambian, las cifras se olvidan, pero la huella de un liderazgo auténtico permanece en las personas y en sus comunidades. Esa huella, que nace de la inspiración y la transformación, es la que moldea la política que vendrá, la que Colombia necesita para dejar atrás la política de ocasión y abrazar una política con propósito.

—

Por: María Fernanda Plazas Bravo – X: @mafeplazasbravo

Ingeniera en Recursos Hídricos y Gestión Ambiental

Especialista en Marketing Político – Comunicación de Gobierno

Universidad Externado de Colombia