Camisetas, balones y calendarios: así compran los colombianos antes del Mundial 2026

Las órdenes con productos relacionados con el Mundial 2026 crecieron 180% en las tiendas nube colombianas durante los últimos quince días.

El ticket promedio de compra fue de $219.086.

Entre los artículos más vendidos también se destacaron calendarios mundialistas, balones de fútbol y camisetas personalizadas con nombres de jugadores como Luis Díaz y James Rodríguez.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la expectativa de los colombianos ya se refleja en el comercio electrónico. El torneo, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, marcará el regreso de la Selección Colombia a una Copa del Mundo para su séptima participación.

En este contexto, Tiendanube, plataforma de comercio electrónico en Latinoamérica, identificó un crecimiento significativo en la demanda y venta de productos relacionados con la cita mundialista a través de las tiendas colombianas que operan en su ecosistema.

En los últimos quince días, las órdenes que incluyeron algún producto mundialista crecieron 180% frente a los quince días inmediatamente anteriores. La facturación de esas órdenes acompañó el movimiento con un alza del 137%, y las unidades vendidas crecieron 149%.

Cada compra promedió $219.086, un valor coherente con la mezcla de productos que movió la demanda: camisetas de la Selección conviviendo con ítems coleccionables, calendarios personalizados y artículos temáticos de diseño. Cada carrito sumó cerca de 3 productos y casi la mitad de las compras (48,7%) se hicieron con envío gratis.

La camiseta de la Tricolor, el producto estrella

La camiseta de la Selección Colombia, en decenas de versiones, concentró el grueso de la demanda. Entre lo más vendido se destacaron:

Camisetas de la Selección Colombia, incluidas las ediciones por los 100 años de la Tricolor y el modelo «Mundial 2026«

Camisetas y casacas «mundialeras»

Calendarios mundialistas

Camisetas con nombre de jugador, encabezadas por Luis Díaz, y seguido por James Rodríguez

Balones de fútbol

La categoría de indumentaria concentró la mayor parte de las ventas de productos relacionados con el Mundial, representando cerca del 70 % de la facturación total. En otras palabras, de cada $10 facturados en esta categoría de productos, aproximadamente $7 correspondieron a compras de ropa y accesorios.

Le siguieron las categorías de papelería, impulsada principalmente por la venta de calendarios, y artículos para el hogar. En cuanto a los medios de pago, la tarjeta de crédito fue la opción más utilizada por los compradores, seguida por las transferencias bancarias y las billeteras digitales, que registraron una participación similar.

Para Tiendanube, el fenómeno confirma un patrón conocido. Camila Nasir, Gerente de Marca y Comunicación de Tiendanube, resume así la lectura: «El Mundial vuelve a confirmar algo que vemos una y otra vez: los grandes fenómenos culturales se traducen casi de inmediato en decisiones de compra, y el comercio electrónico es el canal que mejor capitaliza ese entusiasmo. El regreso de la Selección a una Copa del Mundo encendió la demanda incluso antes del primer partido, y cada vez más tiendas de todo el país se subieron a la ola con camisetas, coleccionables y productos temáticos».

Con el inicio del Mundial cada vez más cerca, las cifras reflejan cómo el entusiasmo por la Selección Colombia ya está impactando los hábitos de consumo de los colombianos. Más allá de los resultados en la cancha, el regreso de la Tricolor a una Copa del Mundo se consolida como un motor para el comercio electrónico, impulsando tanto la demanda de productos temáticos como la participación de emprendedores y marcas que encuentran en el evento una oportunidad para conectar con los aficionados en todo el país.