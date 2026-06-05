Cada vez hay más puntos donde iniciar un proceso de fertilidad en el Centro del país

Intentar tener hijos y no lograrlo tan rápido como se esperaba puede generar muchas preguntas. ¿Es normal? ¿Cuánto tiempo debería esperar? ¿Cuándo es momento de consultar? Sin embargo, muchas personas desconocen cuándo es recomendable buscar orientación especializada y qué alternativas existen actualmente para acompañar este proceso.

En el marco del Día Mundial de la Fertilidad, Profamilia hace un llamado a hablar más abiertamente sobre un tema que suele aparecer tarde en las conversaciones sobre salud. Entender cómo funciona la fertilidad, reconocer cuándo consultar y conocer las alternativas disponibles puede marcar la diferencia para quienes desean tener hijos en el presente o mantener abiertas sus opciones para el futuro.

“En Profamilia llevamos más de 22 años acompañando a personas en sus procesos reproductivos y hemos contribuido a que más de 1.500 familias hagan realidad su proyecto. En la regional Centro contamos con la clínica de fertilidad en Bogotá y consultas especializadas en Bucaramanga y Villavicencio. Sabemos que acceder a información y diagnóstico a tiempo puede marcar una gran diferencia”, señaló Zulma Castellanos, gerente de la regional Centro.

¿Quieres tener hijos? Estas son algunas cosas que vale la pena saber

La fertilidad puede verse influenciada por diferentes factores, entre ellos la edad, algunas condiciones médicas, antecedentes reproductivos y hábitos de vida. Sin embargo, muchas personas desconocen cómo estos aspectos pueden impactar sus posibilidades de embarazo a lo largo del tiempo.

Por eso, cada vez más personas están optando por consultar especialistas incluso antes de comenzar la búsqueda de un embarazo. Estas consultas permiten conocer el estado de la salud reproductiva, resolver inquietudes y recibir orientación personalizada según el proyecto de vida de cada persona o pareja.

¿Cuándo es recomendable consultar a un servicio de fertilidad?

Aunque cada caso es diferente, los especialistas recomiendan buscar orientación cuando existen dudas sobre la salud reproductiva o cuando se presentan dificultades para lograr un embarazo.

En términos generales, se considera infertilidad cuando una persona o pareja no logra un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin métodos anticonceptivos. Sin embargo, existen situaciones en las que la consulta puede realizarse antes, especialmente cuando hay antecedentes médicos que puedan afectar la fertilidad o cuando la edad puede convertirse en un factor relevante.

También es recomendable acudir a un servicio de fertilidad cuando existen ciclos menstruales irregulares, antecedentes de endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, cirugías reproductivas previas u otras condiciones de salud que puedan influir en la fertilidad.

Consultar de manera oportuna no significa que exista un problema de fertilidad. En muchos casos, permite resolver dudas, comprender mejor el estado de la salud y acceder a información basada en evidencia para tomar decisiones con mayor tranquilidad.

¿Qué alternativas existen hoy?

Actualmente existen diferentes opciones para acompañar a las personas en sus procesos reproductivos. Dependiendo de cada caso, pueden incluir desde seguimiento médico especializado y tratamientos de baja complejidad hasta técnicas de reproducción asistida como la inseminación intrauterina, la fertilización in vitro (FIV) o la inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI).

Además, quienes desean preservar su fertilidad para el futuro pueden acceder a alternativas como la congelación de óvulos o espermatozoides, una opción que puede responder a decisiones personales, condiciones médicas o cambios en los proyectos de vida.

Aunque no siempre se habla de ello, las dificultades para lograr un embarazo son una realidad para muchas personas y parejas. La buena noticia es que hoy existen herramientas diagnósticas, tratamientos y equipos que permiten comprender mejor cada caso y brindar alternativas acordes a las necesidades de cada persona.

Si tienes dudas sobre tu fertilidad o quieres conocer las opciones disponibles, puedes visitar la página web de Profamilia Fertilidad en www.fertilidad.profamilia.org.co. Además, durante junio de 2026, Profamilia Fertilidad ofrecerá un 10 % de descuento en el tratamiento de Fertilización In Vitro (FIV) con óvulo propio, como una iniciativa para facilitar el acceso a alternativas de reproducción asistida para más personas y parejas.