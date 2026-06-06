Avanza con éxito XI edición del Festival Internacional de Teatro de Cali

Con un total de 87 funciones, 25 grupos locales, 10 nacionales y 4 internacionales, avanza el festival internacional de teatro de Cali –FITCali, en su edición número 11.

Este importante evento en 11 días reúne al sector teatral, entre directores y directoras, equipos de festivales anteriores y la Secretaría Distrital de Cultura de Cali, para vivir en diversos escenarios una variedad de puestas en escena dirigidas a todo tipo de público.

El festival cubre además una amplia agenda académica y una programación diversa que acoge 5 franjas cuyo propósito es que los asistentes escojan la de su preferencia, entre ellas se cuenta con: Arte Queer, Enfoque de Género, Público general, Teatro Especializado y Teatro Infantil y familiar.

Importante señalar que este Festival desde sus inicios se ha ido posicionando como uno de los mejores eventos de la ciudad de Cali, en razón de la extensa programación artística y académica.

Se podrá asistir a talleres en teatros, espacios alternativos, comunas y corregimientos, donde estarán maestras y artistas invitados internacionales que llegan a dar a conocer sus diferentes experiencias a los gestores culturales nativos, dejando un legado en el ámbito sociocultural de la capital vallecaucana.

El Festival Internacional de Teatro de Cali, es además un espacio de encuentro, creatividad y análisis crítico que refleja el interés por hacer que todas las expresiones tengan cabida al visibilizar a sus artistas y gestores culturales convirtiéndolos en promotores de nuevas formas y dinámicas de hacer teatro.

La inauguración del festival se llevó a cabo en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, en donde la Alcaldía de Santiago de Cali, a través de la Secretaria de Cultura reunió alrededor de mil personas, quienes pudieron ser testigos de la obra brasileña denominada Las Armas milagrosas: seis personajes en busca de existencia, con la que el grupo Corpo Rastreado dio inicio a esta fiesta teatral.

Durante la apertura se hizo reconocimiento entre otros personajes, a Luz Enith Castillo, destacada dentro del sector cultural y teatral y al Grupo Taller Teatral El Globo, por sus aportes a la formación, creación y permanencia del teatro en Cali.

La ciudadanía puede consultar la programación completa a través de las redes sociales de @caliculturacol y @fiteatrocali, así como adquirir sus entradas por medio de Colboletos.

Los interesados pueden adquirir la boletería en colboletos y en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura.

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Por: Milton René Losada Gutiérrez

TSM Noticias – Cali, Valle del Cauca