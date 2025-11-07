3I/ATLAS: algo inexplicable nos visita al fin

No es para entrar en pánico ni ponerse a rezar: respiremos hondo y analicemos lo que está pasando. ¿Es el fin del mundo? ¿Viene hacia nosotros? La ciencia ficción acaba de cruzar la frontera.

Hablamos de un viajero que conocemos hace poco. Podría ser más viejo que el propio Sistema Solar, un cuerpo que viaja a más de 220.000 kilómetros por hora (ayer su velocidad llegó a unos 245.000 km/h) y se mueve contra la corriente del resto de los planetas.

El 29 de octubre de 2025 pasó lo más cerca que estará del Sol, dejando a los científicos desconcertados: emite muchísimo dióxido de carbono y muy poca agua, al revés de lo que pasa con la mayoría de cometas, y lo más inédito es que comenzó a liberar vapor cuando estaba lejísimos del Sol. Este visitante rompe reglas: es antiguo, distinto y químicamente caprichoso. Un extraño que recuerda que el universo todavía guarda secretos capaces de sacudir a los estudiosos más seguros.

El 1 de julio el observatorio Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS, de ahí el nombre) en Chile detectó un objeto que entraba en el sistema solar con una trayectoria totalmente inhabitual. Lo bautizaron 3I/ATLAS por ser el tercer forastero interestelar confirmado que atraviesa nuestro vecindario del Sol, después de 1I/Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019.

No solo venía de fuera: ¡venía a contramano! Las estimaciones más prudentes ponen su núcleo entre 0,4 y 5,6 kilómetros de ancho (de 4 hasta más de 50 canchas de fútbol alineadas). Para comparar, 1I/Oumuamua medía entre 100 y 400 metros, y 2I/Borisov rondó entre 0,4 y 1 kilómetro. No es una piedrita exótica: es, potencialmente, un gigante que pasea.

Hace cosas raras. En ciertos ángulos mostró una “cola al revés”, una anti-cola que parecía apuntar hacia el Sol por una combinación inusual de cómo expulsa polvo y la perspectiva de observación; otros investigadores sostienen que pudo ser más que un efecto visual. Cerca del Sol se volvió más brillante y con un tono azulado, señal de gases energizados dominando la escena más que el polvo.

Y cuando aún estaba muy lejos del calor, ya soltaba agua como una manguera de bomberos: se activó antes de tiempo. Para rematar, tras su paso solar se detectó un salto de brillo y una aceleración leve que no se explica solo por la gravedad, probablemente el empuje extra de los gases que brotan como un microcohete. Cada día es más fascinante.

Fecha para marcar: el 19 de diciembre de 2025 alcanzará su punto más cercano a la Tierra, unos 270 millones de kilómetros. ¡Pará! Nada de sustos: no hay riesgo de choque. Sí hay, en cambio, una oportunidad magnífica para seguirlo y aprender. En noviembre ofrece una ventana tímida antes del amanecer, muy tenue, reservada a telescopios; no es espectáculo a ojo desnudo, pero saber que está ahí ya cambia la mirada.

Hay una enseñanza más honda detrás de la anécdota. Vivimos creyendo que el sistema solar es una casa cerrada y nos olvidamos que es infinito y que, al universo lo conocemos poco. Cada tanto, se cuelan mensajeros de otras estrellas que traen recetas químicas que acá no probamos, pistas sobre cómo se forman los mundos o simples recordatorios de humildad: todavía no lo sabemos todo. 3I/ATLAS nos está abriendo los ojos y sorprendiendo. Es grande, veloz, se sale del libreto, maneja el misterio en dosis justas y no representa una amenaza inmediata. Si esto no te despierta curiosidad (o un poco de inquietud), nada lo hará.

El interés científico es altísimo: la NASA le dedica cada vez más tiempo; el Telescopio Espacial Hubble y el James Webb lo están observando de forma intensiva. Aún no se descarta ninguna posibilidad: es cuestión de datos y tiempo. Lo que nos viene regalando es único.

Por eso, sin PRE-ocupación, ocupémonos. Informémonos, en la medida de lo posible, todos los días sobre lo que sucede en el cielo, porque lo que ocurre allá arriba cambia lo que creemos saber acá abajo. Sigamos fuentes confiables (hay medios que todavía ni registran algo tan trascendente), atentos, porque la conspiración estará a la orden del día. Hagamos de 3I/ATLAS un despertador colectivo. ¿Esta columna fue tu primer acercamiento al 3I/ATLAS? Me alegra; ojalá no sea el último.

—

Por: Caly Monteverdi

Conferencista internacional

Comunicador argentino, asesor estratégico y creativo

X – Twitter: @Calytoxxx