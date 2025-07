Yalo lanza Oris: el primer vendedor virtual con Inteligencia Artificial que aumenta en un 40% las ventas

La plataforma de ventas inteligentes impulsada por IA, Yalo, lanza oficialmente el primer Agente de Ventas Inteligente “Oris”: un nuevo tipo de “colaborador digital”

Este agente escucha, recomienda, actúa proactivamente y cierra ventas de manera contextual, personalizada y a escala utilizando IA a través de cualquier canal: llamadas de voz, whatsapp, aplicaciones.

“Este lanzamiento marca un antes y un después para las empresas que buscan aumentar sus ventas y mejorar el relacionamiento con sus clientes”, comentó Javier Mata, CEO y fundador de Yalo. Y entre sus beneficios más destacados:

Convierte más, sin esfuerzo: Aumenta 3 veces la conversión de las ventas en comparación a sitios de e-commerce. Es como tener a un asesor de ventas en cada interacción que sabe exactamente qué sugerir y resolverlo.

Aumenta 3 veces la conversión de las ventas en comparación a sitios de e-commerce. Es como tener a un asesor de ventas en cada interacción que sabe exactamente qué sugerir y resolverlo.

Genera oportunidades de venta: Oris no espera; detecta las oportunidades en base al conocimiento del cliente y, proactivamente, genera interacciones: sea llamadas de voz, mensajes de texto, o notificaciones. Siempre mandando la comunicación correcta, en el tiempo indicado, con los productos correctos, a la persona adecuada.

Este agente fue construido con base en las mejores habilidades de un vendedor pero, con una capa de memoria que accede a datos contextuales del cliente y aprende con cada interacción. Algunas de sus capacidades son:

Recomendaciones personalizadas según el historial y objetivos comerciales.

Negociación de precios y promociones en tiempo real.

Cross-selling y upselling inteligente

Seguimientos inteligentes para lograr el objetivo comercial

“Este lanzamiento inaugura una nueva era para el mundo del comercio. Hoy, las empresas no solo pueden utilizar agentes inteligentes listos para vender; sino que también pueden crear sus propios empleados virtuales. La misma tecnología que impulsa a Oris está disponible para que las empresas construyan sus propios agentes o “empleados digitales”, adaptados a sus necesidades, canales y estrategias. Porque el futuro del trabajo no es humano o máquina: es híbrido, humano y virtual, trabajando juntos. Esto no es solo automatización: es una nueva fuerza de trabajo”, finalizó el directivo.