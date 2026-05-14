En medio de un debate electoral absolutamente polarizado y que ha sacado lo peor de la sociedad, para tratar de atacar a contendores y direccionar un electorado confundido a las urnas, mas motivado por odios, que, por convencimiento pleno de argumentos, propuestas y programas de gobierno, el pensamiento individual es acusado, juzgado y condenado, dependiendo del escenario donde transcurra nuestra cotidiana vida.

Mi posición frentera y sin ambages, que he hecho publica y que defiendo con argumentos, respecto a lo que considero es el camino correcto en el futuro político de mi nación, me ha hecho merecedor también de odios, críticas y hasta amenazas de muchos, que en otrora fungían como mis amigos, solo por el hecho de diferir en la visión de país.

Se ha dicho de quienes actúan como yo, que somos desagradecidos con un sistema que por años nos ha cobijado y del que nos hemos usufructuado, dicha argumentación la complementan casi que, con la sentencia de atenernos a un distanciamiento, aislamiento e incluso un exilio social y laboral.

Pero acá estamos con la certeza de que el cambio no puede detenerse y que es el momento de la reivindicación de una sociedad olvidada, no podemos retroceder el camino trasegado en favor de la igualdad en derechos de los colombianos, de una educación posible, de la lucha contra la macrocorrupcion, de la paz como alternativa y de la guerra como enemiga del progreso.

Hoy puedo con absoluta firmeza, mirar a los ojos a mis hijos y decirles, “la dignidad no se negocia”, la constitución no es letra muerta e invitar a quienes me atacan por pensar diferente a que lean por lo menos el Artículo 40 de nuestra Carta Magna, que comprendan que la democracia se nutre de la variedad de pensamientos, que respeten a quienes soñamos con un país diferente, al que históricamente hemos vivido.

Y es que pensar diferente no es un delito, por eso acá seguiremos llevando el mensaje, respaldado por poder de la verdad.

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Por: Carlos Andrés Facundo Ortega – andresfacundo@hotmail.com