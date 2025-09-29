Wingo lanza «Wingo Sale», con tarifas desde $89.999 en destinos nacionales y USD 105 en internacionales

La promoción estará vigente del 25 al 30 de septiembre, para volar entre octubre y diciembre del 2025.

Con el propósito favorecer los viajes de familias y amigos durante el fin de año, Wingo lanzó su promoción “Wingo Sale”, que irá hasta el próximo 30 de septiembre, en el que los viajeros encontrarán vuelos desde $89.999 por trayecto en rutas domésticas y USD 105 en rutas internacionales.

En el mercado doméstico, los viajeros podrán encontrar tarifas promocionales en rutas desde Bogotá hacia Cali y Medellín, desde $89.999 por trayecto, con impuestos incluidos. También hay tarifas desde 99.000 hacia destinos de playa como San Andrés, desde Barranquilla y Cartagena, y desde $100.100 hacia Santa Marta, Cartagena y Barranquilla desde Medellín.

En rutas internacionales, hay promociones disponibles para volar hacia Curazao y Panamá desde Bogotá y Medellín, desde los 105 dólares por trayecto, con tasas e impuestos incluidos.

Cabe resaltar que estas tarifas aplican para volar entre octubre y diciembre de 2025, exceptuando días festivos, temporadas altas ni fechas de alta demanda u ocupación. En cada ruta hay entre 30 y 200 sillas disponibles, que los interesados podrán adquirir en wingo.com