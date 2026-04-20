INFIHUILA y Gobernación, fortalecen el emprendimiento en Hobo, con entrega de 75 unidades productivas

Con una inversión de $400 millones, la Gobernación del Huila, INFIHUILA y la Secretaría de Desarrollo Economico entregaron maquinaria, equipos e insumos a 75 emprendedores de Hobo a través del Fondo FEI.

La iniciativa busca garantizar la sostenibilidad de los negocios locales mediante capital semilla y formación integral en habilidades empresariales.

La Gobernación del Huila, a través del Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila, INFIHUILA y la Secretaría de Desarrollo Económico, oficializó la entrega de 75 unidades productivas en el municipio de Hobo, consolidando una inversión estratégica de $400 millones de pesos destinada a dinamizar la economía local.

Este proyecto, enmarcado en la Ordenanza 005 de 2021, opera bajo el Fondo de Emprendimiento e Innovación (FEI), herramienta clave para ejecutar la política pública de empresarismo en el departamento. Los beneficiarios recibieron capital semilla representado en maquinaria, equipos, insumos tecnológicos y mobiliario, con un valor promedio de $3.500.000 por emprendimiento.

La gerente de INFIHUILA, Cielo Ortiz Serrato, destacó la importancia de este aporte que combina recursos económicos con formación integral: «Hoy entregamos mucho más que herramientas de trabajo; entregamos dignidad y futuro para 75 familias de Hobo. Este capital semilla de 263 millones de pesos es el impulso que necesitan para que sus negocios sean competitivos y sostenibles. Nuestro compromiso no termina con la entrega, pues acompañamos a los emprendedores con un proceso de formación en habilidades blandas y duras para garantizar que cada peso invertido se traduzca en crecimiento real», afirmó la funcionaria.

Gratitud y articulación departamental

La gerente Ortiz Serrato extendió un especial reconocimiento al primer mandatario de los huilenses por su visión de desarrollo: «Quiero expresar mi profundo agradecimiento al gobernador Rodrigo Villalba Mosquera, cuya voluntad política ha sido fundamental para que el FEI sea hoy una realidad tangible.

Gracias a su liderazgo y al aporte de 350 millones de pesos de la Gobernación, que se sumaron a los 50 millones de la administración municipal de Hobo, estamos demostrando que la articulación institucional es la vía más efectiva para transformar el tejido productivo de nuestro territorio».

Impacto Integral

El proyecto no se limita a la entrega de activos físicos. Incluye un componente de fortalecimiento administrativo y técnico, diseñado para mejorar las capacidades de gestión de los beneficiarios.

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