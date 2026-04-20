Alcalde Germán Casagua, logra inversión histórica: más de $8.000 millones para mejorar viviendas en Neiva

La ciudad avanza en la transformación de hogares y la dignificación de la calidad de vida de sus habitantes, consolidándose como líder en gestión de estos mejoramientos.

Neiva se consolida como referente nacional en la gestión de mejoramientos de vivienda, gracias a una articulación efectiva con el Gobierno Nacional que ha permitido impactar de manera positiva a cientos de familias.

En el marco de la Convocatoria 004 de 2025, el municipio logró la asignación de 180 mejoramientos de vivienda, resultado de una gestión estratégica que fortalece el acceso a condiciones habitacionales dignas.

En total, 459 familias neivanas han sido beneficiadas con este programa, que representa una inversión superior a los $8.000 millones, destinados a la mejora de espacios esenciales dentro de los hogares.

Cada intervención contempla un valor de hasta $21.352.500, permitiendo realizar adecuaciones que contribuyen significativamente al bienestar, la seguridad y la calidad de vida de las familias.

Estos resultados han sido posibles gracias a la gestión liderada por el Alcalde Germán Casagua, quien ha priorizado el acceso a vivienda digna como un eje fundamental para el desarrollo social de la ciudad.