Más de 2.000 kits escolares fueron entregados a niños y niñas de Neiva

En un esfuerzo conjunto por garantizar que ningún niño o niña se quede fuera del sistema escolar, la Alcaldía de Neiva, a través de su Secretaría de Educación, avanza en una jornada intensiva de entrega de útiles escolares.

Bajo la premisa de que la educación debe ser un proceso constante y sin interrupciones, la Administración Municipal busca aliviar la carga económica de las familias y motivar el regreso a clases y la permanencia de los estudiantes en las aulas.

Durante toda esta semana, las instituciones educativas de Neiva han sido el escenario de la campaña «Demos Color a la Vida de Nuestros Niños y Niñas», una iniciativa liderada por la oficina de la Primera Dama en articulación con la Secretaría de Educación.

El objetivo es claro: entregar herramientas tangibles que faciliten el aprendizaje y aseguren que la educación en el municipio sea un derecho permanente y no una meta inalcanzable.

Olga Lucía Castaño Muñoz, secretaria de Educación de Neiva, enfatizó que estas jornadas son el resultado de un compromiso que no se detiene:

«Nuestro compromiso es permanente. Las actividades en torno al beneficio de la calidad educativa se mantienen en el tiempo porque entendemos que para un niño, contar con sus útiles es el primer paso para no abandonar sus estudios», afirmó la funcionaria durante la entrega en una de las instituciones focalizadas.

La entrega de estos kits, que incluyen cuadernos, colores y otros elementos esenciales, ha beneficiado prioritariamente a población víctima del conflicto y familias en condiciones de vulnerabilidad. Diana Díaz, profesional del área de Permanencia de la Secretaría, destacó que se lograron recaudar y entregar más de 2.000 kits gracias a la solidaridad y la gestión administrativa.

«Estamos comprometidos con la educación del municipio; ver la sonrisa de los niños y el agradecimiento de los padres nos confirma que este es el camino», señaló Díaz.

Por su parte, el concejal Alejandro Serna, coautor del Acuerdo Municipal 016 de 2021 que da marco legal a esta iniciativa denominada «Útiles para la Paz», expresó su satisfacción al ver cómo la administración del ingeniero Germán Casagua da cumplimiento a estas políticas públicas.

«Es muy oportuno estar aquí, de la mano de los docentes y rectores, garantizando que estos recursos lleguen a quienes más lo necesitan. La educación es la base de la paz y no puede ser algo de un solo día, debe ser constante», puntualizó el concejal.

Esta estrategia se centra en el bienestar integral del estudiante para combatir la deserción escolar y promover un futuro con mayores oportunidades para todos los niños y niñas que hacer parte del sistema educativo de la ciudad.