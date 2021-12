Villalba, una baja significativa para el Huila

Poco sé de política, ese es un tema que no me apasiona mucho, pero tampoco puedo decir que sea totalmente ajeno a esta, pues como lo expresara el filósofo Aristóteles (Zoon politikón) “el hombre es un animal político”, para decir que a diferencia de los otros animales tenemos la capacidad de relacionarnos políticamente, es decir, crear sociedades y organizar la vida en ciudades.

Con tantas idas y vueltas de la política, los de mi generación prácticamente no sabemos a qué partido pertenecer porque los que hacen la política se dedicaron de manera casi que egoísta, como señores hacendados, a cuidar sus latifundios y se olvidaron de fomentar las ideologías de partido, lo cual ha producido una crisis enorme que hoy por hoy los afecta a ellos mismos, a sus intereses personales y a sus colectivos cercanos.

Desde muy pequeño mi papá me ha hablado de su ideología liberal, me ha socializado puntos importantes de la plataforma filosófica de este partido, la cual se ha venido a menos, según mi criterio, gracias a que no se ha fomentado ni difundido este pensamiento, cosa que me parece una falta de visión, dadas las libertades a las que las nuevas generaciones tenemos y de las que exigimos derecho, siendo afines a éste.

En Colombia, hemos tenido que irnos acomodando a los caprichos políticos de quienes gobiernan y ostentan poder, que junto a la complicidad de los medios de comunicación y ahora las estrategias digitales que son espantosas, van acomodando el pensamiento de la gente y los van conduciendo poco a poco hacia donde los quieren llevar, sin dejarlos reaccionar.

El Huila, como otros departamentos, tuvo importantes dirigentes conservadores, liberales, e incluso de izquierda (comunistas y socialistas), que trabajaron por el bienestar de toda la comunidad, con errores propios del quehacer político; pero por situaciones de conveniencia e intereses particulares, pero además, mal manejo, estos grandes movimientos se fueron desgranando formando diferentes colectividades que hoy en día agrupan ciudadanos no por una ideología sino por intereses particulares pues las corrientes poco importan, cosa que no debería ser así.

De todas maneras hay que reconocer el importante trabajo que reconocidos líderes han hecho por este territorio y por todo el país, como es el caso del Senador Rodrigo Villalba Mosquera, un congresista respetado, quien desde mucho antes de su ejercicio como Ministro de Agricultura, ha trabajado arduamente por mejorar las condiciones de vida de la población huilense, sobre todo la que habita la zona rural, recordemos la famosa frase de que “sin campo no hay ciudad”.

Rodrigo Villalba es uno de los pocos que se ha mantenido firme en su partido y ha sido defensor de su ideario, eso lo demuestra no solo en su discurso, sino en su actuar social demócrata, precisamente siendo defensor del campesinado colombiano; ejemplo claro de ello y ya finalizando este periodo, la aprobación de la ley “Por medio de la cual se constituye el Sistema Nacional de Insumos Agropecuarios”, algo que mejorará ostensiblemente las condiciones de estos productores.

“No está muerto quien pelea”, con esta frase comenzó la columna publicada en un periódico regional, de su autoría, la semana pasada; sin embargo, recibimos la no muy alentadora noticia de su no aspiración al Senado de la República, una baja sumamente significativa para el Huila, el país y el mismo Congreso. Ojalá podamos verlo en otros escenarios defendiendo los derechos sociales y luchando por mejorar la calidad de vida de toda la comunidad, como buen liberal que siempre ha sido.

Yo como joven, le haría una invitación formal, a fomentar el liderazgo en todo este territorio, a fortalecer el libre pensamiento, a compartir sus experiencias y a promover nuevas figuras que continúen esa lucha por mejorar la calidad de vida de toda la población.

—

Por: Andrés Felipe Cabrera Sánchez