Electrohuila: Una sanción heredada y una contratación reformada

La ingeniera Nika Cuéllar eliminó prácticas restrictivas impuestas por anteriores gerencias, reformó el manual de contratación y presentó garantías de no repetición ante la SIC, para así cerrar un capítulo de sanciones ya canceladas a la Superintendencia de Industria y Comercio.

La Electrificadora del Huila, Electrohuila, enfrentó en abril una sanción de $7.000 millones impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por prácticas anticompetitivas identificadas en 55 procesos de invitación pública adelantados entre 2019 y 2023, durante administraciones anteriores.

Sin embargo, durante el proceso de investigación, la actual gerencia, liderada por la ingeniera Nika Duniezhka Cuéllar Cuenca, adoptó medidas estructurales para corregir las prácticas cuestionadas y evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse, respondiendo a los hallazgos mencionados por la Contraloría General de la República, que tras una auditoría financiera confirmó un hallazgo de carácter fiscal.

En julio de 2024, mediante el Documento de Gerencia 124, Electrohuila eliminó el cobro del denominado “derecho de participación”, que exigía a los oferentes un pago equivalente a un porcentaje del presupuesto oficial para participar en procesos contractuales.

Posteriormente, en agosto de 2024, la empresa aprobó un nuevo Manual de Contratación, mediante el Acuerdo 10, que eliminó las restricciones a la participación de consorcios y uniones temporales, ampliando las posibilidades de competencia entre los oferentes.

Además, Electrohuila presentó ante las SIC garantías de no repetición, las cuales fueron valoradas positivamente por la entidad. Estas acciones contribuyeron a una reducción sustancial de la sanción inicialmente considerada.

La empresa también interpuso un recurso de reposición contra la Resolución 21399 del 21 de abril de 2025 y solicitó la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

De esta manera, mientras la sanción corresponde a prácticas de gerencias anteriores (2019 y 2023), la actual administración ha implementado cambios concretos en materia contractual para fortalecer la transparencia, la igualdad de oportunidades y la libre competencia. Destacando la labor de seguimiento que en este aspecto realiza la Contraloría General de la República.

El mensaje de la gerencia es claro: las malas prácticas del pasado no pueden repetirse y la mejor forma de proteger a Electrohuila de futuras sanciones es corregir de fondo los procedimientos y establecer controles que garanticen una contratación más abierta, competitiva.