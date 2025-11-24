Victoria Castro, asumió la Presidencia de Confadicol

La diputada del Huila Victoria Castro, fue elegida presidenta de la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia Confadicol, que destacó el liderazgo femenino al quedar la Mesa Directiva conformada totalmente por mujeres.

La nueva dirección abre una etapa enfocada en el fortalecimiento del trabajo regional y en la defensa del papel de las Asambleas en el desarrollo del país.

Durante su intervención, Castro Silva expresó que recibe esta responsabilidad con “gratitud, compromiso y una convicción profunda por el poder de los territorios”. Señaló que las Asambleas Departamentales son la instancia que mantiene el vínculo más directo con las comunidades, por lo que Confadicol debe asumir un rol más activo en la articulación regional. Agregó que “las mujeres estamos demostrando que no solo participamos, sino que lideramos y transformamos”.

La presidenta indicó que impulsará espacios de coordinación entre los 32 departamentos con el propósito de fortalecer la incidencia regional en temas de presupuesto, seguridad y desarrollo. Destacó que la unión de las Asambleas puede convertirse en una herramienta determinante para abrir caminos de diálogo con el Gobierno Nacional y para respaldar la labor de los diputados en sus territorios.

Uno de los ejes principales de su gestión será la formulación de una Política Pública Nacional de Seguridad para Diputados. Sobre este punto afirmó que “ningún diputado debería ejercer su labor con temor” y que se requiere un esquema de protección que responda a las condiciones reales que enfrentan los corporados en distintas zonas del país.

La propuesta contempla protocolos de evaluación de riesgo, articulación institucional y mecanismos de reacción oportuna para garantizar el ejercicio del control político en condiciones adecuadas.

Castro invitó a los diputados del país a trabajar de manera coordinada para fortalecer la institucionalidad regional. Señaló que “Confadicol será una plataforma para escuchar, acompañar y proyectar la voz de los territorios” y reiteró su compromiso con impulsar una agenda que beneficie directamente a las comunidades representadas en cada departamento.