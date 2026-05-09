Murió el exvicepresidente, exministro del Interior y político colombiano, Germán Vargas Lleras

La carrera de Germán Vargas Lleras estuvo marcada por el Congreso, el Ejecutivo, atentados, debates de seguridad y el liderazgo de Cambio Radical

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras falleció este viernes 8 de mayo en Bogotá, luego de enfrentar durante varios meses complicaciones de salud relacionadas con un tumor cerebral.

La noticia generó reacciones inmediatas en distintos sectores políticos del país, donde destacaron su trayectoria como exsenador, exministro y una de las figuras más influyentes de Cambio Radical.

Vargas Lleras había viajado meses atrás a Estados Unidos para recibir tratamiento médico especializado. En los últimos días permaneció bajo atención médica en Bogotá tras el deterioro de su estado de salud.

Tras confirmarse su fallecimiento, diferentes líderes políticos enviaron mensajes de condolencias a su familia. Petro lamentó su partida y resaltó su “seriedad en el debate”, mientras que Paloma Valencia, aseguró que su ausencia deja “un vacío enorme” en la oposición colombiana.

El presidente Gustavo Petro lamentó la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras: «Tanto en el Senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general, contradictor mío, lamento que su seriedad en el debate desaparezca. Le envío a su familia mi sentido pésame», expresó.