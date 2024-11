Vacíos que hay que llenar en la CCH

No ha llegado la respuesta al derecho de petición enviado a la Cámara de Comercio del Huila y es entendible, aún cuentan con el tiempo que la ley les otorga para contestar; seguimos esperando con calma para sacar conclusiones con base en la información que suministren, de todas maneras, adelanto algunos detalles sobre los cuales me parece importante reflexionar.

En el acta de la Junta Directiva, fechada el 14 de agosto de 2023, en el punto correspondiente a proposiciones y varios, la presidenta del cuerpo colegiado informó a la junta en pleno, que diez días atrás (el 4 de agosto), quien fuera para ese entonces el presidente ejecutivo de la entidad cameral, le había presentado una comunicación escrita en la que expresaba su decisión de dar por terminada de manera irrevocable su vinculación laboral con dicha institución, solicitando que se hiciera efectiva a partir del último día del mes de septiembre del mismo año, toda vez que era fundamental realizar entrega del cargo y hacer un posible empalme; renuncia que fue aceptada con las condiciones propuestas.

Hay un asunto interesante allí y es que el presidente ejecutivo saliente había sido designado en su última reelección para que se desempeñara por un periodo de cuatro (4) años (Cap. 5 – Art. 24 Estatutos de la CCH) que se cumplían en el mes de abril de 2024, no obstante, al renunciar a 30 de septiembre de 2023, lo correcto sería que se designara a una persona en encargo, con la formación y experiencia, para que terminara de cumplir el periodo, es decir, por los seis meses faltantes; asimismo, esta persona, de manera transparente, con el concurso y aprobación de la junta directiva, iniciara un proceso de convocatoria interna y externa, a través de una firma caza talentos o “Headhunter”, para definir al nuevo presidente ejecutivo de la entidad, eso hubiera sido lo más correcto y sano, pero infortunadamente no fue así y por eso algunas dudas y ciertas críticas.

Para serles sincero, a mí la verdad me genera mucha curiosidad el reversazo dado por el Juzgado que decretó la medida cautelar de suspensión provisional del cargo de quien ostenta hoy en día la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio del Huila, francamente no sé qué pasó ahí porque claramente hay incongruencias, o no sé si esté equivocado, si lo estoy también lo expresaré en una columna de opinión más adelante, luego de recibir la información solicitada y haber resuelto totalmente mis incógnitas. Ahí les estaré contando.

Adenda:

El próximo lunes 25 de noviembre, se llevará a cabo una celebración especial en honor a los 100 años de la publicación de la obra literaria “La Vorágine”, del ilustre escritor huilense José Eustasio Rivera.

El evento iniciará a las 8:00 am, con un acto protocolario que se desarrollará en la Biblioteca Departamental Olegario Rivera ubicada en la ciudad de Neiva, posteriormente habrá un concierto de la Banda Sinfónica del Huila (Estreno mundial Suite La Vorágine). Seguidamente se desarrollará un conversatorio en el que participarán Carlos Guillermo Páramo Bonilla, Norma Donato Rodríguez e Isaías Peña Gutiérrez.

Finalizando el día, a las 6:00 pm, en la Plazoleta del Centro de Convenciones de la capital huilense, se hará la presentación de la obra de teatro “La Vorágine”, dirigida por Juan Carlos Moyano.

Por: Hugo Fernando Cabrera – hfco72@gmail.com

X (Twitter): @Hufercao04