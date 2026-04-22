Subsector hortofrutícola del Huila habló de sus logros y retos frente al fortalecimiento de este renglón productivo

Con ese propósito se adelantó una mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Agricultura, en articulación con la Gobernación del Huila, y organizaciones de productores de frutas y hortalizas, para avanzar en el estudio de representatividad del Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola.

La Gobernación del Huila a través de la Secretaría de Agricultura y Minería, participó de un importante encuentro con productores de frutas y hortalizas del departamento, convocado por el Ministerio de Agricultura, con el propósito de avanzar en el estudio de representatividad del Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola, que tiene como propósito caracterizar la participación de productores y sus organizaciones en las cadenas de frutas y hortalizas, al igual que generar insumos que contribuyan al fortalecimiento de los mecanismos de gobernanza sectorial.

La actividad desarrollada en el Centro Empresarial Huila E, de la Cámara de Comercio del Huila, contó con la participación de más de 100 productores, en renglones como limón Tahití, aguacate, Pitahaya, pasifloras ( maracuyá, granadilla, cholupa, gulupa), mora, tomate, plátano, flor de Jamaica, verduras, entre otros, quienes expresaron su interés por fortalecer sus actividades productivas, no solo mediante la adopción de buenas prácticas agrícolas y acceso a certificaciones con miras a los mercados internacionales, sino también a la agregación de valor mediante procesos de agroindustrialización.

El encuentro denominado “El Agro Tiene la Palabra, Hablemos del Sector Hortofrutícola”, también estuvo direccionado en promover la conformación o reactivación de los comités de departamentales y regionales de las cadenas de frutas y hortalizas, como instancia de articulación entre productores, organizaciones, entidades territoriales, y el gobierno nacional para fortalecer la gestión y coordinación de las cadenas productivas en los territorios.

Articulación para el progreso

Para Laura Carreño, profesional transversal de la dirección de cadenas agrícolas y forestales del Ministerio de Agricultura, este ejercicio fue muy productivo pues además de avanzar en el fortalecimiento de los comités de representatividad ante el Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola, también se recibieron valiosas propuestas para mejorar las dinámicas productivas y de comercialización.

“Bastante asistencia y participación activa de diferentes zonas del Huila, para la conformación del Comité Departamental de Frutas y Hortalizas, que también será un escenario de interlocución para el desarrollo de diferentes actividades y relacionado al Fondo Nacional de Fomento. Se logró una comunicación fluida, recibimos problemáticas, identificamos y recibimos aportes y propuestas de parte de los productores para mejorar el accionar del fondo”.

Por su parte Henry Mauricio Salas Montealegre, secretario técnico de la cadena de frutas y hortalizas del Huila, destacó que decisiones trascendentales para este subsector sean tomadas en consenso con las organizaciones.

“Bastante satisfecho por la participación de nuestros productores hortofrutícolas, en este evento donde se buscó la evaluación del Fondo de Fomento desde un proceso democrático. Vemos que es la primera vez que el Ministerio de Agricultura viene a las regiones, no toma las decisiones desde las oficinas centrales, sino que se busca la participación y consenso de nuestros productores para la consolidación de este fondo”.

En ese mismo sentido se expresó Carlos Torres Illeras, representante legal de la organización de productores y comercializadores de cítricos, Limones del Macizo, organización que viene haciendo un importante ejercicio de exportación al mercado europeo.

“Este tipo de escenarios es muy importante para nosotros los productores del departamento del Huila porque podemos visionar hacia donde vamos y cuáles son las necesidades de los productores tanto de frutas como de hortalizas. Nosotros hemos avanzado mucho de la mano de Asohofrucol con los recursos del Fondo Nacional Hortofrutícola, le hemos aportado a las certificaciones, sello orgánico tanto para Europa como para Estados Unidos, sello Global Gap, para lograr una comercialización internacional y mejorar la calidad de vida de nuestros productores”.

Finalmente, sostuvo que el departamento del Huila debe avanzar en la construcción de centros de acopio y plantas procesadoras de frutas, pues eso eleva la competitividad de este importante renglón productivo y permite mirar con mayor seguridad a los mercados del mundo.