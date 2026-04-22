Huila proyectó su oferta exportable en la Macrorrueda 2026, con 34 empresas y 401 citas internacionales

Un total de 34 empresarios del Huila, participaron en la Macrorrueda 2026, espacio de promoción comercial internacional organizado por ProColombia, en el que se desarrollan encuentros empresariales para acercar la oferta exportable regional a compradores internacionales.

La delegación huilense llegó desde Neiva, Palermo, La Plata, Garzón, Pitalito e Isnos, con el propósito de ampliar oportunidades de negocio y fortalecer su presencia en mercados externos.

“Esta participación hace parte de la apuesta que venimos fortaleciendo desde la Cámara de Comercio del Huila con la estrategia Huila Sin Fronteras, nuestra hoja de ruta para impulsar la internacionalización empresarial del departamento. Acompañamos a los empresarios con formación, herramientas y asesoría en requisitos, costos y logística de exportación, y con conexiones comerciales de alto valor, para que puedan presentar propuestas competitivas y sostenibles en mercados internacionales”, manifestó Lina Marcela Carrera, presidente ejecutiva Cámara de Comercio del Huila.

Durante la jornada, la Cámara de Comercio del Huila, brindó acompañamiento integral antes, durante y después del evento, apoyando a los empresarios en temas de comercio exterior como trámites y documentos de exportación, modelaje de cubicaje, costos y preparación de propuestas, que hoy se ajustan según país y puerto de destino para responder de manera óptima a cada comprador.

En resultados, el sector agroalimentos (Café, cacao, panela, pulpa de frutas y achiras) fue protagonista con 33 empresas y 385 citas internacionales, mientras que textiles registró una participación de 1 empresa con 16 citas internacionales, para un total de 401 encuentros de negocios.