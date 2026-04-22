¿Existe realmente la felicidad? La apuesta editorial que abre este debate en la FILBo 2026

“La felicidad no existe como nos la contaron”, de Alejandro Carvajal, plantea que entender el bienestar como un estado permanente puede generar frustración y presión emocional.

A partir de la filosofía y la psicología, la obra propone una mirada más realista sobre las emociones y la construcción de una vida con mayor sentido.

La búsqueda de la felicidad se ha convertido en uno de los mandatos más extendidos de la vida contemporánea. Sin embargo, en medio de un contexto marcado por la ansiedad, la comparación constante y la exigencia emocional, esa promesa empieza a ser cuestionada. En ese escenario, la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 abre espacio a nuevas miradas sobre el bienestar.

Desde esa perspectiva se presenta La felicidad no existe como nos la contaron, el libro de Alejandro Carvajal, una obra que propone desmontar la idea de la felicidad como un destino permanente. “Concebir la felicidad como un estado constante no solo es irreal, sino que también puede convertirse en una fuente de presión y frustración”, afirma el autor, al introducir una reflexión que conecta con las tensiones actuales.

La publicación del libro fue realizada por la división de Proyectos Especiales de Editorial Planeta, consolidando una línea editorial que dialoga con las preguntas más relevantes del presente. A lo largo del texto, el autor recorre distintas tradiciones filosóficas que han abordado el bienestar desde perspectivas diversas y, en muchos casos, contradictorias.

Desde la noción de florecimiento en la filosofía clásica hasta corrientes que promueven el desapego y la aceptación, la obra plantea que la felicidad nunca ha sido un concepto único. También incorpora aportes de la psicología y la ciencia, explorando el papel de las emociones, las relaciones y los procesos biológicos en la construcción del bienestar.

Más que ofrecer respuestas definitivas, el libro propone una invitación a desaprender. En lugar de perseguir ideales inalcanzables, plantea la posibilidad de construir una vida más consciente, menos exigente y más conectada con la realidad emocional de cada persona.

El enfoque dialoga con una generación que empieza a cuestionar los modelos tradicionales de éxito y bienestar. En un entorno donde las expectativas suelen superar la experiencia real, la obra se posiciona como una lectura que invita a mirar la vida desde una perspectiva más amplia y honesta.

El libro será presentado el miércoles 22 de abril a las 7:00 p.m. en la sala Talleres 4, en el marco de la FILBo 2026. El espacio reunirá a lectores interesados en reflexionar sobre las emociones, el sentido de vida y las nuevas formas de entender el bienestar.

Con esta propuesta, la feria suma a su agenda una conversación que va más allá de la literatura y toca uno de los temas más sensibles de la actualidad. La invitación es clara: repensar la felicidad puede ser el primer paso para vivirla de una manera más real.