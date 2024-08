Una reforma sin visión para Neiva

Cualquier iniciativa de reforma a un estatuto tributario debe contener una visión de futuro para el territorio, en este caso Neiva.

Después de estudiar el proyecto presentado por la Alcaldía, puedo decir que no veo una propuesta integral, no hay una visión definida y se queda prácticamente en un ejercicio para el aumento del recaudo, es decir, fortalecer las finanzas, pero no en un instrumento apalancador para reactivar la economía del municipio y los ciudadanos.

Más que un tema impositivo o modificación a unos artículos o ajustes legales, se debe construir es una agenda que permita jalonar la generación de empleo. No se puede olvidar la compleja situación económica actual y tampoco producir más cargas a los ciudadanos o a los empresarios.

Por el contrario, se deben buscar alivios. Así mismo, resulta esencial la definición de facilidades de pago en cuanto a la recuperación de la cartera y mecanismos para la atracción de nuevas empresas. Por esta razón, me permito presentar algunas propuestas y comentarios.

Reducción del 50% del impuesto de industria y comercio para todas las nuevas empresas que se constituyan en Neiva. Se debe hacer con una propuesta de impulso al emprendimiento, formalización de empresas y la instalación de nuevas empresas. Propongo la exoneración de por lo menos el 50%, que sea gradual en los primeros cinco años de la vida de una empresa, que es lo que requiere la estabilidad de una empresa nueva en Neiva, para que ésta genere nuevos empleos, productividad y circulación de nuevos recursos, donde se beneficien personas de todas las edades. Amnistía de intereses y sanciones de los últimos 5 periodos gravables para procurar el recaudo de cartera. Las facilidades de pago deben enfocarse a unos recursos que ya existen dentro del municipio, pero que no se han recuperado. La cartera que ha generado el municipio durante los últimos diez años son recursos muy importantes para financiar proyectos de inversión y que su recuperación requiere de esfuerzos administrativos locales. El alza en las tarifas del Impuesto ICA desincentiva esos sectores. Una cosa es el aumento al sector bancario, que está bien, y otra es el efecto a los otros sectores. Muy importante verificar, por ejemplo, en el caso del sector solidario, que es un sector fundamental para traducir inversión en educación, deporte y algunos sectores sociales, que no se vea afectado, pues la tarifa preferencial de renta no puede terminar en que se pagará en ICA. Por otro lado, el ICA de las aerolíneas debería ser un comodín para generar más competencias en más trayectos y aerolíneas para bajar los precios en los tiquetes desde y hacia Neiva. Invito a pensar la reducción de tarifas para un “empresariado con enfoque” y mercados futuros. Importante hacer un estudio del empresariado y comenzar a dar un enfoque, que alinee la pertinencia para la educación a nuestros jóvenes y reflexione sobre cuáles son los emprendimientos que se están generando, para así tener una propuesta de mercados futuros que nos generen empleo y desarrollo. Por ejemplo ¿Cómo lograr que el sistema contribuya al fortalecimiento del turismo? ¡Ojo! Las modificaciones del impuesto predial requieren una análisis previo, pues no se puede dejar de lado la modificación que ocasionará la implementación del catastro multipropósito y su impacto.

—

Por: Jorge Andrés Géchem

X: @JorgeAGechem