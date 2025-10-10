Una noche llena de risas en Gigante, con el show de Chucho y Leo

La noche del pasado miércoles, se vio envuelta de carcajadas y alegría, en el parque principal de Gigante, donde el reconocido Show de Chucho y Leo, se robó el corazón de la audiencia en el marco de la Fiesta del Cacao y el Café.

Los giganteños, fieles a su fama de carismáticos y acogedores, recibieron a los humoristas con un cariño y amabilidad desbordante. Más de 800 personas se congregaron en el corazón del municipio para ser parte de este espectáculo.

Chucho y Leo, conocidos por representar con orgullo la identidad Opita, lograron tejer un show que, a través del humor, resaltó las tradiciones, el folclor de la región, la cotidianidad de la gente, los dichos huilenses.

La noche fue un éxito rotundo, reafirmando el vínculo especial entre estos humoristas y el público huilense quienes hicieron largas filas para tomarse fotos y agradecerles personalmente a los humoristas por crear identidad huilense.

El alcalde y la gestora social también disfrutaron del show en el parque principal

El alcalde Josué Manrique Murcia y la gestora social Laura María Ospina Ortiz, estuvieron disfrutando el show de humor y compartiendo con los giganteños, estos momentos que permiten la integración y el espíritu de festividad en el marco de las fiestas del Cacao y el Café.

El Festival Folclórico, Reinado Departamental y Reinado Popular del Cacao y del Café, seguirá desarrollando su programación hasta el próximo lunes 13 de octubre. Este jueves, a las 7:00 de la noche, la tarima cultural fue escenario del encuentro de música alternativa “Rock Gigante”, un espacio dedicado a las nuevas expresiones sonoras del municipio.

El viernes, las actividades continúan con los encuentros culturales de música campesina, presentaciones de danza y el esperado desfile nocturno, que llenará de color y tradición las calles de Gigante.