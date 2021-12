Una idea para masticar

La mesa

Como muchos, si no a todos, la infancia, la forma en que fuimos criados, juega un gran parte en como vivo hoy, como elijo funcionar en la vida y las decisiones que tomo.

A veces estas crianzas van pasando de una generación a otra sin pensarlo. A veces tomamos decisiones radicales para nuestras vidas, según lo que vivimos. Yo en particular soy del anterior generación.

Recuerdo mi televisión prendida sin apagar mucho tiempo. Tengo memoria, o la falta de, de no comer junto en familia cuando ya era adolescente. Mas bien, cada uno con su plato a la hora que quiere, donde quiere. A la edad del bachillerato, me di cuenta que anhelaba algo diferente. Me hicieron falta los recuerdos de mi niñez comiendo juntos alrededor de la mesa. Así es como comencé a formar las ideas en mi cabecita de cómo me gustaría tener a mi futuro familia.

También fue durante mi adolescencia me inquietó el tema de la salud al través de la nutrición y la comida. Ya que en esta época estaba pensando en la idea de estudiar para llegar a ser Chef. Eso nunca resultó, porque las cocinas de restaurante no era mi ambiente preferible, pero en toda forma me quedé con el amor para todo lo que tenía que ver con el cuerpo, que es el templo de Dios, y todos los componentes que trae la creación para ser utilizado como alimento y para el uso de un cuerpo saludable.

Poniendo estas ideas juntas me llega la Idea Para Masticar para esta semana. Que tal la idea de sentarse en familia, por lo menos una vez al día, sin ningún aparato electrónico, ni la televisión prendida o aun solo una vez a la semana para comenzar.

Un tiempo, de intención, para conectar con la familia sin distracciones, sin las noticias, sin una telenovela, pero mas bien con el chance de ver ojo a ojo con su hijo… sea un pequeñín todavía, aunque crecen tan rápido que en un abrir y cerrar de ojos él ya estará grande, o tal vez un adolescente que ya casi no tiene tiempo para uno entre amigos, trabajo y tareas y qué tal aun con su cónyuge, hace cuanto han sentado a la misma mesa para compartir así o aun todos juntos. ¿Cuándo fue la última vez sin ningún aparato electrónico?

Es una idea para anhelar. Aún si no sabe cómo lograr tal imagen en este instante. ¿Lo quiere? Tengo unas ideas que si le pueden ayudar. Lo que parece imposible porque simplemente no hay tiempo. Lo que parece imposible porque sin teléfono mi hijo no come. Lo que parece imposible porque una relación u otro… o varias relaciones están fracturadas.

Comienza con intencionalidad esta semana. Agenda a la familia una comida juntos sin aparatos ni televisión. Recuerda a ti también te implica a apagar el teléfono y apagar la televisión. Lógralo una vez y ya sabes que es posible. La mesa en familia sana mucho, y en las siguientes semanas yo voy a ayudarte paso por paso con Una Idea para Masticar.

—

Por: Laura Catherine Cuéllar

E-Mail: lauracatherine@mision-latina.org

Cape Coral, Florida – Estados Unidos