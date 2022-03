Una idea para masticar: la voz más clara

“Si no está pensando en cómo ser la «voz» más fuerte y clara en este aluvión de influencias, alguien más criará a sus hijos. Y hay una buena probabilidad de que no compartan tus valores”[i]

Este es una realidad hoy en día. Hay multitud de voces que quieren ganar la atención de tus hijos. ¿Cuál voz va a ganar? Tu eres una mamá o un papá que definitivamente ama a sus hijos y a la misma vez tal vez no estás seguro si de verdad la voz tuya es la que está guiando a tus hijos. La idea para masticar de hoy es: ¿Cómo asegurarse que estas transmitiendo a tus hijos tus valores y principios?

Hace varias semanas he estado compartiendo unas pautas y tips de cómo sacar el mejor provecho a la hora de comer sentados en el comedor juntos. Si no lo has leído es de beneficio pasar y retomar mis artículos anteriores. Cada uno de esos artículos es un escalón, edificando sobre si el cómo hacer un ambiente intencional de paz y seguridad donde tus hijos y otros miembros de la familia sientan que son amados de verdad, escuchados, no juzgados y aceptados para que tú, como padre o madre, puedan tener el oído de ellos.

Cuando llegas a ver que tus hijos están anticipando y anhelan estas comidas en la mesa junto a ti, y están pasando un tiempo muy agradable en familia alrededor de la comida, ya tienes la tierra fértil para sembrar tus valores y principios. ¡No la desaproveches!

En la Biblia, en el libro de Deuteronomio Dios da un mandato al pueblo. Este mandato indica que de todo lo que hemos aprendido de Dios es responsabilidad nuestra ensenárselos diligentemente a nuestros hijos (Deuteronomio 6: 4-8). Y también de allí aprendemos las consecuencias si no lo hacemos (Jueces 2:10), “se levantó una generación que no conocía a Dios ni las obras que hicieron para ellos”.

Tal vez no compartes la fe cristiana pero no obstante estos pasajes nos dejan una advertencia. Tal generación no conocía porque sus papas no les enseñaban, no les compartían sus experiencias y conocimiento, y esto condeno a las nuevas generaciones a vivir en maneras que los padres nunca quisieron para sus hijos.

No puedo poner demasiado énfasis en que este será un proceso de paciencia. No puedo esperar que leas este articulo y vayas con una mano de fuerza a imponerles a tus hijos lo que quieres y esperas de ellos.

Es un ejercicio de preparar el terreno de sus almas y corazones para que estén sedientos y hambrientos para escuchar de ti lo que quieres que ellos hereden de tus experiencias, de tu propia historia, de tus advertencias, de tus valores y principios, de la visión que tienes para sus futuras generaciones.

Tomen las Ideas Para Masticar que he estado compartiendo y paso tras paso llegarás a una mesa con más paz, más risas, un lugar donde se pueden relajar y disfrutar de la compañía de la familia, aun en medio de vasos de jugo derramados y el niño que todavía no está convencido de comer el plato que tiene puesto en frente.

Van a ver que en la paz creada en medio de los turnos de juego de mesa o entre libros leídos vas a tener espacios en los que tu familia querrá escuchar de ti. Es tu responsabilidad compartir con tus hijos tu vida como infante, niño o adolescente, los desafíos que tenías que enfrentar, los ejemplos de momentos de fracaso que te trajeron enseñanzas en la vida y las victorias que lograste, lo que hacías para enfrentar los fracasos, porque la verdad es que aprendemos mas de los fracasos que las victorias.

¿Cómo fue en el principio de su matrimonio? ¿Cuáles dificultades lograron a superar juntos como pareja?, ¿Qué quisieras que tus hijos entendían acerca de lo que ven en su casa actualmente y los beneficios que disfrutan?, pero díselos contando tu propia historia no en un sermón.

Hoy en día los jóvenes quieren pasar del colegio a tener su propio hogar y un empleo de buen salario automáticamente. En corto quieren todo lo que los papas tienen y más, pero ¡Ya! Es vital que entienden tu historia para repetir lo bueno y no pasar por las mismas aguas turbulentas. Esta es tu idea para masticar de hoy.

¡Hasta la próxima amigos!

—

Por: Laura Catherine Cuéllar

E-Mail: lauracatherine@mision-latina.org

Coach de Vida

Cape Coral, Florida – Estados Unidos

—

[i] [i](https://connectedfamilies.org/family-mealtime/?gclid=EAIaIQobChMIr4G1lsKu9QIVExLnCh39Lg4KEAAYASAAEgLQ3PD_BwE).