Una condición capaz de producir desde caída de cabello hasta falta de memoria

Los síntomas de bajos niveles de hierro en el organismo son tan variados, que quienes los padecen pueden demorar en buscar ayuda. La campaña “Tómese El Hierro En Serio” promueve que cada persona escuche a su cuerpo y logre un diagnóstico temprano.

El déficit de hierro es una condición que padece un tercio de la población mundial[1], y que es más prevalente en mujeres en edad reproductiva, en las embarazadas y en los niños menores de cinco años.

La campaña “Tómese El Hierro En Serio”, organizada por CSL Vifor junto a una alianza de entidades de salud y asociaciones de pacientes, tiene como fin educar a la comunidad sobre la importancia de este mineral esencial para el organismo, y lo que puede ocurrir si no se controlan adecuadamente los niveles de hierro. La iniciativa fomenta que las personas estén mejor informadas y consulten a su médico ante la sospecha de síntomas de déficit de hierro.

El Dr. Hoover Canaval Erazo, ginecólogo y presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, destacó que esta fecha es un recordatorio sobre la importancia de atender a los síntomas a tiempo. “El déficit de hierro (DH) y la anemia, debido a su alta prevalencia a nivel mundial, requieren de especial atención. Entre los distintos grupos de riesgo destacan las mujeres embarazadas, de las cuales, en el 90% de los casos, no reciben suficiente hierro durante su periodo de gestación. Incluso se ha evidenciado que entre el 30 y 34% de las mujeres en estado de embarazo en la región tienen anemia”.

El hierro es necesario para la salud física y mental. Con el hierro se fabrica la hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos de la sangre que transporta el oxígeno desde los pulmones al resto del organismo[2]. El oxígeno hace falta en el cerebro para la concentración y en los músculos para la energía física[3]. A su vez, el hierro es indispensable para mantener un sistema inmunitario fuerte, lo que ayuda a combatir infecciones[4].

La consigna de este año es “Escuche a su cuerpo”, ya que la falta de hierro se manifiesta con síntomas de todo tipo: desde los visibles, como palidez, uñas quebradizas o caída de cabello, hasta los menos específicos, como pérdida de memoria, irritabilidad, deseo de comer hielo y cansancio físico y mental. También puede producir intolerancia al frío, dificultad para respirar, dolor de cabeza, disminución de la audición, falta de interés en el sexo, sistema inmunitario debilitado, síndrome de piernas inquietas, úlceras bucales y aparición de hematomas. La consulta con un profesional de la salud puede favorecer un diagnóstico adecuado y un tratamiento que revierta la deficiencia.

Mediante un sencillo cuestionario de tres pasos, en la web www.takeironseriously.com/latam es posible verificar cuáles son los principales signos que indican déficit de hierro, así como consejos e información actualizada sobre este tema.

Anemia ferropénica

El déficit de hierro puede conducir a que el cuerpo produzca menos glóbulos rojos sanos, una enfermedad conocida como anemia por déficit de hierro o anemia ferropénica. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 42% de la anemia en niños y alrededor del 50% de la anemia en mujeres podría ser anemia ferropénica[5].

Quiénes tienen mayor riesgo de déficit de hierro

Las personas con mayor riesgo de déficit de hierro son:

Mujeres Durante la menstruación (pueden necesitar hasta el doble de hierro en su dieta en comparación con los hombres [6] ). Embarazadas [7] Que han dado a luz recientemente [8] ,[9],[10],[11] Con sangrado uterino anormal (SUA) [12] ,[13]

Personas próximas a someterse a una intervención quirúrgica [14]

Pacientes Con insuficiencia cardíaca crónica [15] Con enfermedad renal crónica [16] Con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) [17], [18], [19], [20] Oncológicos [21]



—————————

