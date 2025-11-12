Un día para creer en el poder de la música: Maxicultura SAYCO llega a Barranquilla

Barranquilla se prepara para vivir una gran jornada de música, formación y valores ciudadanos con la llegada de SAYCO Compone Cultura – Edición Maxicultura, un evento que une arte, educación y convivencia bajo el lema “SAYCO se porta chévere con Barranquilla”, en alianza con la Alcaldía Distrital y el liderazgo del alcalde Alejandro Char.

El encuentro tendrá lugar mañana jueves 13 de noviembre en el Coliseo Elías Chegwin, desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., con una hora central a las 10:00 a.m. Se espera la asistencia de más de 4.000 niños y jóvenes, quienes disfrutarán de una experiencia formativa en torno a la música, los valores y la cultura ciudadana.

Esta edición especial, denominada “Maxicultura SAYCO”, contará con un parque lúdico compuesto por 15 estaciones móviles diseñadas para promover el aprendizaje, la creatividad y el buen trato. Cada espacio busca conectar a los participantes con la música como una herramienta para construir paz, fortalecer la convivencia y contrarrestar la violencia y la intolerancia juvenil.

“SAYCO Compone Cultura” ha recorrido más de 24 ciudades del país, consolidándose como un referente nacional en educación musical y cultura ciudadana. Su misión es clara: inspirar a niños, niñas y jóvenes a desarrollar su talento artístico mientras aprenden sobre derechos de autor, respeto, tolerancia y convivencia pacífica.

El evento contará con la participación de reconocidos artistas nacionales y locales, entre ellos:

Edwin Gómez “El Fantasma”, Chelito de Castro, Emje Rose, Maia, Juan Piña y El Yao, quienes compartirán su experiencia musical mientras se suman al mensaje de alegría, civismo y cultura ciudadana.

Este esfuerzo pedagógico y cultural es posible gracias al respaldo de la Alcaldía de Barranquilla y sus dependencias aliadas: Secretaría de Educación, dirigida por Paola Amar Sepúlveda, Secretaría de Salud, Secretaría de Deporte a cargo de Daniel Trujillo y la Oficina de Cultura Ciudadana, liderada por Edgar Omar Silva.

Durante esta jornada, los asistentes participarán en actividades artísticas, pedagógicas y recreativas que promueven el respeto, la empatía y el autocuidado. Además, se ofrecerán charlas sobre la importancia de disfrutar los espacios juveniles sin consumo de alcohol ni sustancias psicoactivas, así como dinámicas enfocadas en el manejo de emociones y la resolución pacífica de conflictos.

Con esta Edición Maxicultura, SAYCO reafirma su compromiso con Barranquilla y con toda Colombia: formar ciudadanos más sensibles, creativos y solidarios a través de la música.