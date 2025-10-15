Transformación vial entre Candelaria y La Plata, en la recta final

Con un avance del 89% y una inversión superior a los $38.000 millones, el Gobierno Huila Grande impulsa el mejoramiento de la vía Candelaria – La Plata, clave para la conectividad del occidente.

El Gobierno Huila Grande, bajo el liderazgo del gobernador Rodrigo Villalba Mosquera, avanza con paso firme en el mejoramiento y mantenimiento de la vía Candelaria – La Plata, uno de los proyectos más estratégicos para el occidente del departamento. Con un 89% de ejecución física y una inversión que supera los $38.139 millones, la obra en el tramo Gallego–Villa Losada se consolida como un motor de desarrollo y conectividad para esta región.

El secretario de Vías e Infraestructura del Huila, Andrés Camilo Cabrera Leiva, destacó que este proyecto es una de las inversiones más significativas en materia vial para el departamento.

“Esta obra mejora más de 10 kilómetros del corredor, fortaleciendo la conectividad con el Cauca y aportando al desarrollo integral del Huila. Nuestro compromiso es entregar una vía de alta calidad, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas y garantizando su durabilidad”, afirmó el funcionario.

La ejecución contempla la instalación de más de 6 kilómetros de capa asfáltica, con un diseño de pavimento que incluye una base de 7 centímetros y una segunda capa de 5 centímetros, garantizando así la resistencia y la vida útil de la vía. Además, el proyecto ha generado empleo local, dinamizando la economía de la región y beneficiando directamente a las comunidades que dependen de este importante corredor vial.

Por su parte, el ingeniero Alejandro Jaramillo director de obra de Explanan S.A.S., resaltó el compromiso técnico y la rigurosidad del proceso constructivo: “Cada etapa, desde la conformación de la estructura granular hasta la colocación del pavimento, se ejecuta bajo estrictos controles de calidad y supervisión. Nuestro propósito es entregar una vía segura, durable y de alto desempeño para el occidente del Huila”, señaló.

Respaldo institucional

Los concejales del municipio de La Plata, coincidieron en destacar la importancia de esta inversión para la comunidad.

“Aunque se trate de una vía nacional, hoy cuenta con el respaldo decidido del Gobierno Departamental del Huila, que ha creído en el potencial de nuestro municipio”, expresó Daniel Chapid.

Del mismo modo el cabildante Diego Mompotes, comentó que esta intervención se traduce en avance y transformación para el municipio de La Plata: “Esta obra representa desarrollo, seguridad y oportunidades para los plateños. Agradecemos al gobernador Rodrigo Villalba Mosquera por su compromiso con nuestro territorio”, añadió Mompotes.

Finalmente, el secretario Cabrera Leiva reiteró que la vía se entregará con todas las garantías, pólizas y especificaciones técnicas exigidas, asegurando transparencia y confianza a la comunidad.

Estas son las obras a las que le apuesta el Gobierno Huila Grande para fortalecer la competitividad regional, mejorar la movilidad y garantizar bienestar a las comunidades del occidente del departamento.