Huila se prepara para una jornada democrática segura: Fuerza Pública desplegada en todos los puestos de votación

Con el propósito de garantizar el normal desarrollo de las elecciones presidenciales que se realizarán este domingo 31 de mayo, la Gobernación del Huila lideró la última Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales, en articulación con la Fuerza Pública, la Registraduría Nacional del Estado Civil y los organismos de control.

Durante la jornada de coordinación institucional se revisaron los aspectos logísticos, de seguridad y orden público en los municipios del departamento, ratificando que existen las condiciones necesarias para que los huilenses ejerzan su derecho al voto con tranquilidad y plenas garantías.

La secretaria de Gobierno, Seguridad y Asuntos Comunitarios del Huila, Liliana Vásquez Sandoval, destacó que el trabajo conjunto entre las entidades ha permitido avanzar satisfactoriamente en los preparativos de la jornada democrática: “Realizamos la última Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales de cara a la jornada democrática que se cumplirá el próximo domingo 31 de mayo, hemos revisado todo el tema de seguridad y logística con la Registraduría Nacional del Estado Civil. En cada uno de los municipios y puestos de votación viene avanzando de manera normal, garantizando la disponibilidad del material electoral. Esperamos que esta fiesta democrática sea una jornada tranquila, en paz; estamos trabajando para que sea exitosa”.

Por su parte, el comandante del Departamento de Policía Huila, coronel Javier Alberto Duarte, informó que más de 1.200 hombres y mujeres de la institución estarán desplegados en los 33 municipios bajo su jurisdicción para brindar seguridad y atender cualquier eventualidad que pueda presentarse durante el proceso electoral.

“Contamos con más de 1.200 uniformados que vienen a apoyar el proceso de las elecciones, con presencia en cada uno de los sitios de votación. Tenemos la capacidad para atender cualquier contingencia que pueda presentarse. La invitación a todos los ciudadanos es a salir a votar; nuestra prioridad es garantizar la seguridad y realizar los controles necesarios para el desarrollo de la jornada”, señaló el oficial.

Asimismo, explicó que, junto a los organismos de control, se identificaron los niveles de riesgo en el territorio, permitiendo focalizar el despliegue de la Fuerza Pública en los sectores que requieren mayor atención preventiva.

De igual manera, el comandante de la Novena Brigada del Ejército Nacional, brigadier general César Augusto Suárez Giraldo, confirmó que las tropas ya se encuentran listas para apoyar la seguridad en los puestos de votación asignados: “Ya tenemos dispuestas todas nuestras tropas en los 125 puestos de votación que nos corresponde custodiar. La población puede tener la tranquilidad de que su Ejército estará presente para que puedan salir a votar libremente, como corresponde”.

La Gobernación del Huila hace el llamado a la ciudadanía para participar activamente en esta jornada democrática, ejerciendo su derecho al voto de manera responsable y respetuosa, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia y la convivencia en el departamento.

Las autoridades mantendrán un monitoreo permanente antes, durante y después de las elecciones, con el fin de preservar el orden público y garantizar que el proceso se desarrolle en un ambiente de transparencia, seguridad y confianza para todos los huilenses.