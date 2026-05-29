Healing The Children 2026: 202 sonrisas nuevas y un Huila que volvió a unirse por su niñez

Con un mensaje centrado en la esperanza y el poder de la solidaridad, culminó con éxito la versión 31 de la Jornada de Salud Healing The Children en Neiva, una misión humanitaria que durante varios días reunió voluntades del sector médico, institucional, empresarial y social para transformar la vida de niños de escasos recursos.

Esta edición se desarrolló en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, e inició con una gran jornada de valoraciones médicas que reunió a más de 400 menores, provenientes de distintos municipios del Huila y del sur del país, quienes llegaron buscando una oportunidad de vida.

El balance final de 2026 deja cifras que representan mucho más que números: 202 beneficiarios recibieron atención directa a través de 96 cirugías, además de apoyos clave para su movilidad y recuperación como 91 órtesis, 10 muletas y 5 sillas de ruedas, donaciones que fortalecen el proceso de inclusión y bienestar de los menores intervenidos.

“Este balance nos recuerda por qué vale la pena: porque cada cirugía, cada órtesis, cada silla de ruedas es una puerta abierta a una vida más digna. Healing The Children es la prueba de que, cuando el Huila se une, la esperanza se vuelve acción y la solidaridad se convierte en futuro para nuestros niños”, manifestó Lina Marcela Carrera, Presidente Ejecutiva Cámara de Comercio del Huila.

Por su parte, el doctor Juan Diego Fierro Oliveros, gerente del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo destacó el trabajo de todo el personal asistencial y administrativo de la institución tras arduos días de procedimientos quirúrgicos.

“Durante varios días vimos cómo decenas de familias estuvieron en nuestro Hospital cargadas de esperanza, y hoy podemos decir que ese esfuerzo conjunto se tradujo en resultados que transforman vidas. Más allá de las cifras, lo verdaderamente importante son las historias que hay detrás de cada intervención”, concluyó.