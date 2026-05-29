Inscritas las primeras candidatas al 65° Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro

La Gobernación del Huila, a través de la Secretaría de Cultura Departamental y bajo la operación de Corposanpedro, dieron la bienvenida oficial a las cinco candidatas que abrieron la semana de inscripciones al Reinado Departamental y Nacional del Bambuco, en el 65° Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro.

La Plaza de Banderas de la Gobernación del Huila recibió oficialmente a las representantes de Bogotá, Karen Viviana Jaime Bello, profesional en Negocios y Relaciones Internacionales de 25 años; Yaguará, Laura Bibiana Araujo Cortés, administradora pública de 23 años; Valle del Cauca, Jennifer Yuliana López Puente, administradora de empresas y especialista en Marketing Digital de 25 años; Palermo, Ana María Alarcón Guarín, estudiante de sexto semestre de Ciencia Política de 19 años; y Pitalito, Tania Vanessa Salazar Cruz, administradora en Seguridad y Salud en el Trabajo de 19 años. Las aspirantes, quienes arribaron acompañadas por sus delegaciones, muestras dancísticas, comparsas y expresiones gastronómicas propias, compartieron con los asistentes sus perfiles académicos y rasgos identitarios, en un espacio que resaltó la diversidad cultural y el respaldo institucional de las comitivas.

El acto de inscripción se convirtió en una verdadera fiesta sampedrina oficializando a la vez su inscripción ante el público, exaltando en cada una de ellas sus raíces culturales ratificando el compromiso del Gobierno Departamental con la preservación y fortalecimiento de las tradiciones que hacen grande al 65 Festival en San Juan y San Pedro, una de las celebraciones folclóricas más importantes del país.

Durante la jornada, las candidatas compartieron con medios de comunicación, autoridades y público en general, dejando en evidencia el talento, carisma y sentido de pertenencia que las acompañará durante la programación oficial del certamen.

La semana de inscripciones se llevará a cabo del 26 al 30 de mayo, durante estos días la Plaza de Banderas de la Gobernación del Huila seguirá siendo el escenario donde el folclor y la tradición sampedrina reunirán a candidatas, medios y visitantes convirtiéndose en el punto de encuentro donde las delegaciones, comparsas y muestras culturales llenarán de música, color y alegría cada jornada de inscripción.

La Gobernación del Huila, a través de la Secretaría de Cultura Departamental y bajo la operación de Corposanpedro, expresa un especial agradecimiento al público, medios de comunicación, delegaciones y acompañantes que hicieron parte de la apertura oficial de las inscripciones al Reinado Departamental y Nacional del Bambuco, en el marco del 65° Festival de San Juan y San Pedro.

Gracias al entusiasmo, alegría y respaldo de todos los asistentes, las candidatas vivieron una jornada memorable, llena de tradición, música y folclor, oficializando con broche de oro su participación en la máxima fiesta cultural de los huilenses.

El Gobierno Departamental reafirma su compromiso con el fortalecimiento de nuestras raíces culturales e invita a propios y visitantes a continuar disfrutando de la programación sampedrina, símbolo de identidad, integración y orgullo para todo el Huila que se realizara del 12 al 29 de junio.