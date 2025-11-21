¿Tiene síntomas de adultez? Protección invita a tomar decisiones financieras antes de que sea tarde

En 2065, Colombia tendrá más de 21 millones de personas mayores de 65 años.

Protección abre un espacio pedagógico y cercano para hablar del envejecimiento, el ahorro y la importancia de tomar decisiones informadas en un contexto global que atraviesa una transición demográfica desafiante.

En medio de su compromiso con las decisiones financieras conscientes, la compañía invita a aprovechar el bono demográfico actual, con un 67,5% de la población en edad productiva, para impulsar decisiones que construyan autonomía financiera a largo plazo.

¿Aplaudir al bailar, hablarles a las plantas o preferir quedarse en casa un viernes por la noche? Más allá de lo anecdótico, estos “síntomas de adultez” son el punto de partida para generar conciencia sobre la urgencia de ahorrar y planear el futuro financiero en un país que atraviesa una transformación demográfica sin precedentes.

Según proyecciones del DANE, en 2065 Colombia tendrá más de 21 millones de personas mayores de 65 años, tres veces más que en la actualidad. A esta transformación demográfica se suma una caída sostenida en la natalidad: en los últimos cuatro años, el país ha registrado 800 mil nacimientos menos de los esperados. Este panorama plantea un reto estructural para el sistema pensional y, al mismo tiempo, abre una oportunidad crítica para aprovechar el bono demográfico, que hoy representa al 67,5% de la población en edad productiva. En este contexto, Protección invita a conversar sobre la importancia de tomar decisiones informadas para el futuro financiero, apelando a un enfoque empático y pedagógico bajo el concepto Síntomas de la Adultez.

“Hablar de adultez es también hablar de bienestar financiero. Cada vez más personas entienden que planear el retiro no puede dejarse para después. Lo que hemos visto en el último año lo confirma: el número de clientes que han optado por productos voluntarios en Protección se multiplicó por siete. Las personas están dispuestas a prepararse, cuando cuentan con información clara y un aliado en quien confiar”, aseguró Ángela Maya, Líder del Negocio de Ahorro y Retiro de Protección, y quien lidera iniciativas de ahorro para el complemento pensional.

A partir de contenido divertido y muy reflexivo, Protección propone transformar señales cotidianas en oportunidades para actuar. A través de herramientas como el Combo Pensional, una oferta que integra productos de pensión obligatoria y ahorro voluntario, las personas pueden complementar sus ingresos de forma planificada. Por ejemplo, una persona con un ingreso mensual de $5 millones que ahorre voluntariamente el 5% desde los 24 años, podría pasar de una pensión estimada de $2,4 millones a una de $3 millones al momento del retiro.

“Desde Protección, hacemos parte de la vida financiera de más de 8,5 millones de colombianos, 600 mil empresas y 120 mil pensionados. Y eso nos lleva a mirar los desafíos del país como oportunidades para construir soluciones que generen bienestar real. Esta es una invitación a mirar de frente una realidad que ya está tocando nuestras puertas. Creemos en el poder de la información clara y cercana para impulsar decisiones que cambien vidas”, agregó Angela Maya.

Síntomas de la adultez es una invitación a hacer una pausa y pensar en el futuro con mayor conciencia. La campaña propone transformar señales cotidianas en oportunidades para tomar decisiones que marquen una diferencia en la calidad de vida al llegar a la vejez. Hablar de complementar la pensión y de anticiparse no es un lujo, es una forma de cuidarnos.

Protección reafirma su compromiso de ser un verdadero aliado en cada etapa de la vida y acompañar a los colombianos en ese camino con información clara y soluciones accesibles.