Terminan jornadas de socialización del Proyecto de Acuerdo 015 de 2024, «Por medio del cual se regulan los desfiles a caballo» en Neiva

Con la participación del Gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, caballistas y comerciantes, terminaron las jornadas de participación ciudadana para conocer los aportes al Proyecto de Acuerdo 015 de 2024, “Por medio del cual se regulan los desfiles a caballo desde un enfoque de protección y bienestar animal, como actividad económica y cultural en el municipio de Neiva, y se dictan otras disposiciones”

Tres días duraron la jornadas de socialización y participación ciudadana en la Corporación Concejo de Neiva, con el objetivo de conocer y escuchar los actores involucrados en las diferentes actividades que se desarrollan alrededor de las cabalgatas en el municipio.

Con el objetivo de escuchar y brindar participación a ciudadanos con referencia al Proyecto de Acuerdo 015 de 2024, la Corporación Concejo de Neiva, dispuso de los días 18, 19 y 20 de julio para que instituciones como secretarías del gobierno municipal, académicas, autoridades y gestores culturales, así como las asociaciones defensoras de animales, veterinarios, caballistas, comerciantes y propietarios de pesebreras, expusieran sus argumentos con referencia a la regulación de las cabalgatas.

Dentro de las principales conclusiones de las jornadas, se destaca que, la institucionalidad del municipio, no cuenta con la capacidad logística, humana y operativa para poder garantizar que los desfiles a caballo se realicen dentro de la normatividad exigida y el control necesario.

Caballistas y comerciantes, solicitan que se regulen las cabalgatas pero que no se terminen, pues, desde diferentes ámbitos, representan una dinámica económica para el municipio.

Asimismo, defensores de animales coincidieron en que los caballos, al ser seres sintientes, no tienen las garantías suficientes para ser expuestos a temperaturas altas, poca atención veterinaria, y mínimo control para los jinetes que en ocasiones son menores de edad.

Sebastián Prieto, uno de los autores del proyecto indicó que, “Estos tres días donde hubo importante aglomeración de personas que participaron en estas mesas de socialización, tuvimos varias propuestas que efectivamente van a enriquecer este proyecto de acuerdo y sobre todo vamos a darle garantías a todos los sectores que participan directa o indirectamente en estos desfiles a caballo y por supuesto cada una de las cabalgatas que se efectúan en la ciudad de Neiva”.

Rodrigo Villalba Mosquera, Gobernador del Huila, “Veo con muy buenos ojos el proyecto de acuerdo que están tramitando para regular las cabalgatas y la actividad alrededor de los caballos, y me alegra mucho porque es una oportunidad de quienes inspiraron este acuerdo de buscar que las cabalgatas tengan larga vida, pero por supuesto que requieren regulación, las cabalgatas no pueden seguir como hoy están funcionando, de manera anárquica, sin mayor control, sin mayor control sanitario, con el exceso de alcohol de los caballistas, esto tiene que estar regulado. Las cabalgatas no pueden ser una parte distinta de los desfiles folclóricos que hacen honor a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, a nuestro folclor, tienen que ser algo que nos ayuden a presentar algo lindo que a la retina de los asistentes les guste, donde puedan mostrar que respetamos a ese ser sintiente que es el caballo, que el caballo que participa tenga unas condiciones óptimas de salud, que tenga un certificado sanitario, teniendo la autoridad respectiva unas reglas sancionatorias para quienes no cumplan con el buen trato y la disciplina que hay que tener para las cabalgatas… no puede haber el triste espectáculo de un maltrato animal”.

En los próximos días el proyecto de acuerdo, será debatido en comisión en el estudio de primera ponencia de los concejales Abel Mendoza y Héctor Javier Osorio Botello.