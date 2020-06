«Tengo algo que deciros»: el cantante español Pablo Alborán, dice que es gay

El cantante ha subido un post con un vídeo y un simple “Tengo algo que deciros” escrito.

Pablo Alborán ha dicho que es gay en Instagram. “Necesito ser un poco más feliz de lo que era, soy homosexual, y no pasa nada”, asegura en la red social.

“Hola familia. Como sabéis el mundo está dejando noticias agridulces últimamente, todos nos sentimos extraños y nos estamos replanteando cosas, lo que nos hace feliz y lo que no. En ocasiones nos olvidamos del amor que nos une, que nos hace mejores. Y desde ese amor me gustaría contaros algo muy personal. Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de la igualdad, desde el machismo, la xenofobia, la transfobia, la homofobia… Y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contaros que soy homosexual y no pasa nada“.

“Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual. En mi casa he tenido siempre la libertad de amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado para conseguir cada uno de mis sueños. En mi trabajo jamás me he sentido discriminado por ser yo, pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así, y por eso hoy, sin miedo, también espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien, pero sobre todo esto lo hago por mí”.

“Siempre he escrito canciones que hablan sobre ti, sobre mí y lo que sucede alrededor. Siempre he pensado se puede sentir identificado cualquiera con mis letras, sin importar género, edad o idioma, porque la música es libre. Y quiero sentirme igual de libre que mis canciones. Quiero ser coherente consecuente y lo más responsable posible conmigo mismo. Seguiré centrando mi vida pública en mi trabajo, en mi música. Intentaré hacer mi trabajo lo mejor que sé, con un respeto increíble a la profesión y al público”.

“Quiero daros la gracias por el cariño que siempre he recibido, por el apoyo incondicional que me dais. Estoy loco por que nos podamos ver pronto y enseñaros lo que estamos preparando. Viene un disco muy especial. Os mando un abrazo muy fuerte y a vivir, que la vida se va”.