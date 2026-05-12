Con 500 mil barriles en un solo despacho, Ecopetrol marca récord de exportación de Fuel Oil en Puerto Bahía

La venta del producto se realizó a través de la filial en Estados Unidos.

Desde el 2023, Ecopetrol ha exportado 27.4 millones de barriles de Fuel Oil, que le han representado ingresos por USD$1.627 millones.

Ecopetrol alcanzó un nuevo hito operativo con el envío a mercados internacionales de un embarque completo de 500 mil barriles de Fuel Oil producido en la refinería de Barrancabermeja, que fue cargado a comienzos de mayo en el terminal marítimo de Puerto Bahía.

Con esta cantidad se duplicó la capacidad de exportación en un solo embarque y se incrementó la tasa de cargue a 30 mil barriles por hora, que es un lapso similar al que se necesita para llenar una piscina olímpica cada 30 minutos. Además, se lograron eficiencias en la operación, reflejadas en la reducción de costos logísticos y la optimización en el uso de activos.

El hidrocarburo inició la cadena de transporte con el cargue en 12 convoys, de 8 barcazas cada uno, que salieron del puerto fluvial en Barrancabermeja para recorrer el río Magdalena durante 7 días, hasta llegar al puerto en Cartagena.

La mayor flexibilidad logística en la capacidad de carga ofrece una ventana de oportunidad para desarrollar sinergias con otros terminales y lograr una oferta diferenciada en la venta de este producto a mercados en Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica y Asia.

Desde el 2023 Ecopetrol ha exportado 27.4 millones de barriles de Fuel Oil, que le han representado ingresos por USD$1.627 millones. Con este nuevo volumen récord, vendido por la filial Ecopetrol US Trading, la comercialización del producto se hace a precios más competitivos, que generan mayor valor para los clientes.

Este logro reafirma el compromiso de Ecopetrol con la generación de valor sostenible, apalancado en la eficiencia, la integración y la excelencia operativa en toda su cadena de negocio.