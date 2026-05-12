Ecopetrol y la Cámara de Comercio del Huila impulsan 100 emprendimientos en la región

Un total 1.198 emprendedores y empresarios del Huila participaron en la convocatoria del programa Impulsando Huila.

El 65% de los beneficiarios seleccionados son mujeres y el 56% proviene de zonas rurales.

Como parte de su compromiso con el desarrollo territorial, la diversificación económica y la generación de oportunidades para las comunidades, Ecopetrol y la Cámara de Comercio del Huila seleccionaron a los 100 beneficiarios del programa Impulsando Huila, una iniciativa orientada al fortalecimiento de emprendimientos y MiPymes en municipios del área de operaciones de la empresa en el departamento.

La convocatoria recibió 1.198 postulaciones de emprendedores y empresarios huilenses, lo que evidencia el interés y potencial empresarial existente en el territorio. Tras un proceso de evaluación técnica, fueron seleccionadas iniciativas productivas de los municipios de Garzón, Neiva, Gigante, Tello, Yaguará, Aipe, Palermo y Villavieja.

De acuerdo con Juan Sebastián Rivera, coordinador Social de Ecopetrol en el sur, el programa busca fortalecer capacidades empresariales, impulsar modelos de negocio sostenibles y contribuir al crecimiento económico regional, mediante procesos de formación, asesoría especializada, innovación, transformación digital y conexión con mercados. “Estamos convencidos que con estos elementos vamos a lograr transformar la vocación territorial del departamento”, señaló.

Uno de los principales resultados de esta convocatoria es el liderazgo femenino. El 65% de los beneficiarios seleccionados corresponde a mujeres emprendedoras y empresarias, muchas de ellas vinculadas a iniciativas rurales, agroindustriales, turísticas y de economía creativa.

Así mismo, el 56% de los beneficiarios proviene de zonas rurales, lo que refleja el alcance territorial del programa y el compromiso de Ecopetrol con el fortalecimiento de economías locales que aportan al bienestar y desarrollo de las comunidades del departamento.

En línea con el compromiso de las dos entidades con la inclusión social: el 85% pertenece al menos a un grupo de especial protección, entre ellos víctimas del conflicto armado, jóvenes emprendedores, habitantes rurales, integrantes de la comunidad LGBTIQ+ y personas con discapacidad.

Una de las seleccionadas es Marcela Otálora, beneficiaria del sector de Guacirco, con su negocio de chocolatería fina. “Mi expectativa es fortalecer mis conocimientos para ser una gran empresaria y poder sostener y apoyar a muchas personas que lo necesitan. Muy agradecida por estas oportunidades tan grandes que nos dan para poder liderar estos proyectos”, afirmó.

Actualmente, las 100 iniciativas seleccionadas generan en conjunto 226 empleos directos en los municipios priorizados, lo que consolida el programa como una plataforma de impulso para el tejido empresarial y productivo del Huila.

El sector agropecuario y agroindustrial concentra el mayor número de iniciativas beneficiadas, con el 39% del total, seguido por comercio y servicios, turismo, manufactura y economía creativa, sectores que reflejan la diversidad productiva y el potencial económico del departamento.

Las jornadas de inicio del programa se realizaron en Garzón y Neiva, donde los emprendedores comenzaron un proceso de acompañamiento que les permitirá fortalecer sus capacidades empresariales y ampliar sus oportunidades de crecimiento.

Con iniciativas como Impulsando Huila, Ecopetrol continúa aportando al desarrollo sostenible de las regiones donde opera, promueve oportunidades para las comunidades, fortalece las capacidades locales y contribuye a la construcción de economías más sólidas, incluyentes y sostenibles para el Huila.