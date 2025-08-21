¿Te imaginas que te paguen por dormir?: Esta empresa busca un colombiano que quiera hacerlo

El dormir bien se ha transformado en uno de los mayores lujos de la vida contemporánea. En un mundo en el que el ritmo rápido, el estrés y la exposición excesiva a las pantallas perjudican la calidad del reposo, cada vez más individuos buscan métodos para reponer su energía y bienestar mediante un buen descanso.

Esta necesidad es aún más significativa en Colombia, ya que de acuerdo con la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, el 59% de los colombianos sufre de algún tipo de trastorno del sueño.

Bajo este escenario, en donde aparte de poder descansar, pudieras convertir el dormir en tu trabajo ideal. La empresa de colchones Emma Colombia lo hace realidad, ya que ha lanzado una convocatoria única para encontrar al próximo Embajador del Sueño, una persona apasionada por descansar, con mucha creatividad y cero miedo a las siestas.

“Durante 100 noches, el seleccionado recibirá un salario mensual de $2.500.000 COP (un total de $7.500.000 COP) por probar nuestros productos de descanso diseñados con tecnología alemana de alta calidad, y compartir su experiencia de forma divertida y auténtica. No necesitas ser influencer ni tener formación especializada: solo amar dormir, tener más de 18 años y vivir en Colombia”, comentó Daniela Escalona Marketing Manager de Emma.

El perfil que busca la compañía es simple, debe ser una persona auténtica, con sentido del |humor, amante de las redes sociales y experta en posponer la alarma, que disfrute dormir (idealmente unas 8 horas diarias o más).

Su misión como Embajador del Sueño será probar los productos en casa y crear contenido entretenido con un toque “científico” sobre cómo duerme y cómo ha cambiado su descanso y compartir su experiencia de forma creativa en sus propias redes y de la marca como Instagram, TikTok, YouTube o Facebook. Además, deberá seguir un briefing semanal de ideas y participar en retos divertidos que pondrán a prueba el descanso incluso en situaciones extremas, como ver una temporada completa de series en una sola noche.

¿Qué incluye el “Dream Job” o trabajo soñado en español?

Un contrato de 3 meses a tiempo completo .

. Un paquete completo de descanso: colchón Emma, almohada, base de cama y accesorios premium .

. La oportunidad de ayudar a mejorar nuestros productos con tu experiencia real.

Ahora, respecto a cómo es el proceso de selección, los pasos son muy sencillos. La convocatoria estará abierta del 18 de agosto al 16 de septiembre de 2025 y deberá aplicar cumpliendo los siguientes requisitos:

Crear un video de 1 a 1:30 minutos explicando por qué eres el candidato ideal. Subirlo a tu perfil de Instagram (reels o feed) diciendo claramente: “Este es mi video para aplicar al trabajo de Embajador del Sueño con Emma Colchón Colombia”. Usar los hashtags #DreamJob y #TrabajoDemisSueños, y etiquetar a @emmacolchon_colombia. Llenar el formulario de postulación que encontrarás disponible: https://www.emma-colchon.co/co-dream-job/?utm_source=TSMNoticias&utm_medium=affiliate&utm_campaign=articulo&utm_code=TSM10 y donde deberás pegar el link directo de tu video. Además, encontrarán un cupón de descuento del 10% en las compras que deseen realizar utilizando el código TSM10. ⚠ ️ Importante: Si no llenas el documento, tu postulación no será válida, aunque hayas subido el video.

Bobby de Performance Marketing de Emma comenta, que evaluarán la creatividad, autenticidad y entusiasmo. Dando prioridad a los videos con mayor impacto, los más reproducidos y con más likes. Los tres perfiles más originales serán entrevistados y uno de ellos será elegido para vivir esta experiencia única.

“Nuestro objetivo es posicionarnos como una de las marcas más queridas y confiables del país, resaltando no solo por la calidad de nuestros productos, sino por nuestra cercanía y compromiso con el bienestar de las personas. Con el Dream Job buscamos acercarnos a los colombianos de forma auténtica, mostrar que descansar bien es posible y hacerlo parte de una experiencia transformadora”, agregó el Director Comercial de Emma Colchón Colombia.