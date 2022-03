Supuesto video de RCN en el que está involucrado un funcionario de la Alcaldía de Neiva es falso, aseguró corresponsal del Huila

Como un vil y burdo montaje, calificó el propio corresponsal de RCN, el video que circula en redes sociales, con el que buscan afectar la imagen de la Alcaldía.

César Velandia, corresponsal de Noticias RCN en el Huila, calificó de vil montaje, un video que circula en redes sociales, en el que supuestamente el noticiero nacional, emite una denuncia que involucra al secretario privado de la Alcaldía, Wilker Bautista en una supuesta participación en política.

Al particular, el comunicador señaló que el noticiero nunca tuvo conocimiento de esa noticia, y que prueba de ellos es que nunca le informó lo que sucedía y tampoco le pidió buscar a los supuestos involucrados, para una reacción. En ese sentido dijo que era un «muy mal hecho montaje».

«Sí me llegó al WhatsApp desde anoche, pero obviamente se ve que es un vil montaje y un montaje muy mal hecho. Por ejemplo a mí el canal no me informó sobre eso, que normalmente lo hace para buscar a las personas involucradas y más si es un funcionario público, pero ya en lo personal le puedo decir que es un montaje muy mal hecho», señaló el corresponsal del noticiero.

Añadió que ya en lo técnico, se usaron marquillas, cabezotes y banner que ya no usa, ni ha usado el noticiero y que por eso se trata de un montaje en el que irregularmente se usa la imagen del noticiero nacional para tratar de darle peso a la falsa información.

«No somos nosotros porque además ahí en el video se ven cortinillas que ya no existen, que ya no los usa el canal, los banner que usan ahí ya no los usa el canal, es un vil montaje, embarrada pero es un muy mal montaje», manifestó.

De esta manera se desvirtuó una información con la que buscan involucrar a este funcionario de la Administración Municipal en el proceso electoral que se celebrará este domingo en todo el país.