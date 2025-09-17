Sin justicia no hay paz y sin verdad no hay reparación para las víctimas: Mauricio Lizcano, sobre sentencia de la JEP

El precandidato cuestionó la tardanza y la falta de reparación en el fallo contra el último secretariado de las Farc-EP.

Tras conocerse la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el último secretariado de las Farc-EP por casos de secuestro, el precandidato presidencial Mauricio Lizcano aseguró la decisión le deja varios sinsabores.

«¿Por qué 7 años para tomar la primera decisión? Cuando hay una justicia lenta no es justicia y solo una condena simbólica para siete integrantes del secretariado, cuando son hechos notorios los delitos que el secretariado cometió en secuestros, en masacres y en tomas a municipios», señaló.

Lizcano recordó que, pese al fallo, aún no se conoce toda la verdad de lo ocurrido, especialmente en casos como el de su padre, Óscar Tulio Lizcano, quien permaneció secuestrado ocho años.

«No sabemos cuáles fueron las motivaciones políticas o quién tomó la decisión de secuestrarlo ocho años y cómo fue y quién está detrás de eso, no lo sabemos. Pero así, millones de víctimas hoy no tienen la verdad», subrayó.

De acuerdo con la JEP, esta política macrocriminal dejó 21.396 hechos victimizantes entre 1993 y 2012. Ante esa magnitud, Lizcano insistió en que la sentencia debió incluir un componente de reparación más robusto.

«A mí me parece que en esta sentencia debe haber un componente de reparación por parte del secretariado más fuerte y estructurado para que todos sus victimarios, especialmente, a los de más escasos recursos les den reparación económica», enfatizó.

Finalmente, señaló que, aunque mantiene confianza en la JEP como institución, «se quedó corta por ahora en estas sentencias».