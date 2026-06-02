San Pedro Plaza Centro Comercial, realizará el Primer Sanjuanatón Regional del Huila, con más de 20 parejas en escena

En el marco de las tradicionales fiestas sampedrinas, San Pedro Plaza Centro Comercial, el centro comercial más importante de la región, realizará el próximo 7 y 8 de junio el Primer Sanjuanatón Regional del Huila, un evento sin precedentes que reunirá el talento, la cultura y el folclor huilense en un solo escenario.

Durante dos días, visitantes, turistas y huilenses podrán disfrutar del baile del sanjuanero huilense en todo su esplendor, con la participación de más de 20 parejas en escena, quienes representarán la riqueza cultural y tradicional del departamento en una gran celebración alrededor de las fiestas de San Pedro.

Con esta apuesta cultural, San Pedro Plaza Centro Comercial busca fortalecer y preservar una de las tradiciones más importantes del Huila, convirtiéndose en un escenario donde el folclor, la música y el orgullo regional serán protagonistas.

El evento contará con la presencia de destacadas parejas y reinas que demostrarán su talento y amor por el folclor acompañados por la Banda Sinfónica de Neiva, brindando una experiencia única para todos los asistentes.

La competencia será evaluada por un jurado de lujo conformado por reconocidas personalidades de la cultura y el Festival del Bambuco:

– Luz Marina Canencio de Ibarra, ex Señorita San Agustín en el Reinado Departamental del Bambuco, fundadora del Festival Intercolegiado del Sanjuanero Huilense y miembro de número de la Academia Huilense de Historia.

– Rocío Luna, médica otorrinolaringóloga, ex Virreina Nacional de la Belleza, virreina en Miss Mundo y exdirectora del Festival del Bambuco y de la Corporación de Belleza del Huila.

– Edgar Valenzuela, conocido como “Chacatán”, periodista y parejo oficial del Festival del Bambuco durante las décadas de los 70, 80 y comienzos de los 90.

La gran final se llevará a cabo el lunes festivo 8 de junio, donde serán elegidas las tres parejas ganadoras del certamen. Los premios entregados por San Pedro Plaza Centro Comercial serán:

🥇 Primer lugar: $3 millones en tarjeta regalo

🥈 Segundo lugar: $2 millones en tarjeta regalo

🥉 Tercer lugar: $1 millón en tarjeta regalo

Con este gran evento, San Pedro Plaza Centro Comercial busca consolidar el Sanjuanatón Regional del Huila como una nueva tradición cultural del departamento, proyectándolo como un encuentro anual que promueva el folclor, impulse el turismo y fortalezca el orgullo huilense.

El Primer Sanjuanatón Regional del Huila será de acceso gratuito y espera reunir a cientos de familias, turistas y amantes del folclor durante uno de los fines de semana más importantes de las fiestas sampedrinas.