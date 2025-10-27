Senador Pedro Flórez, compartirá cabeza de lista del Pacto, al alcanzar 185.000 votos en consulta

En todo un fenómeno político se convirtió el senador Pedro Flórez, quien obtuvo este domingo, la mayor votación al senado en la consulta del Pacto Histórico.

El congresista que ha sido protagonista en la reforma a la educación superior, fue presidente de la Comisión Sexta y cuenta con más de 4 leyes de su autoría, alcanzó la cifra de 185.029 votos, según el último boletín de la Registraduría, lo que lo convirtió en el senador más votado de esta consulta interna, superando a Wilson Arias (171.354) y a Walter Rodríguez, Wally, (137.821).

El senador, oriundo del caribe, obtuvo votos en gran parte del territorio nacional, sobre todo en la costa norte, donde obtuvo el mayor porcentaje de su votación.

En Atlántico, Flórez Porras. obtuvo 58.600 votos, mientras que en Magdalena alcanzó 20.303 sufragios, y en Sucre de donde es oriundo 20.260. En Córdoba 12.423, Bolívar 12.007, La Guajira 6.365, en Cesar 4.105.

En el interior del país

Entre tanto en el Huila, el senador alcanzó una gran votación: 17.060 votos que lo convierten no solo en el senador del Pacto Histórico más votado, sino en el senador foráneo que más votos ha alcanzado en este departamento.

Flórez de hecho logró 6.736 votos en Neiva, que le permitieron dispararse en el Huila. Así mismo, municipios como Garzón (1577), Pitalito (1.362), Campoalegre (1.086), Rivera (959) y La Plata (713), se convirtieron en piezas claves de su resultado en el departamento.

Así mismo se destaca la votación alcanzada en regiones como Quindío donde obtuvo 3.423, y en Bogotá donde logró 7.940 votos.

De esta manera, Flórez se convierte en la nueva figura del Pacto Histórico en el país y en uno de los llamados a jalonar la votación de este partido, en las elecciones del mes de marzo.