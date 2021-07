Senador Name no renunciará a la mesa directiva del Congreso

El senador, Iván Leonidas Name Vásquez, del Partido Alianza Verde, le respondió a los 5 congresistas que solicitaron su renuncia como Segundo Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, señalando «que no renunciará a esa dignidad, por cuanto no ha cometido ningún acto ilegal».

Con relación a la misiva que recibió, reprochó la forma en que los Representantes tramitaron las diferencias políticas, a través de los medios de comunicación y no personalmente.

Al respecto, señaló el Senador que «Hubiera preferido concurrir personalmente a un encuentro con ustedes para informarles directamente el itinerario y las características de mi elección como Segundo Vicepresidente del Senado que ustedes descalifican».

Asi mismo les expresó que con su actuar, quedó evidenciado intereses que no son los del partido, violando los mismos estatutos, el código de ética, la ley de bancadas, así como el principio ético del “No todo vale”, que nos ha dejado como legado el profesor Antanas Mockus.

Para finalizar, el senador Name Vásquez les enfatizó que como fue elegido por la decisión de la mayoría de bancadas, no ve razón alguna para atender la desmedida solicitud de renunciar e hizo un llamado al diálogo, la conciliación y la concertación que como partido siempre los ha caracterizado.