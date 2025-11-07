Senado debatirá sobre obra inconclusa de la ESAP de Neiva

El senador Pedro Flórez será el citante de un debate de control político que busca respuestas y salidas al abandono de esta obra que completa 14 años en construcción.

Este martes, la Comisión Sexta del Senado será escenario de un debate de control político por la obra inconclusa de la ESAP en Neiva. La obra que se concibió desde 2011, lleva 14 años sin terminarse, en abandono, y a punto de convertirse en un elefante blanco. Por esta razón el senador Pedro Flórez, del Pacto Histórico, será el citante de un debate que busca explicaciones y a la vez soluciones para la terminación de esta sede que beneficie a la comunidad académica.

“Quiero contarles que el próximo martes en la Comisión Sexta, realizaremos un debate de control político a la obra inconclusa de la ESAP territorial Huila”, anunció el senador.

El debate será a partir de las 10:00 am en la Comisión Sexta y será transmitido por el canal de YouTube de la Comisión. A él, están citados el director nacional de la ESAP, Jorge Iván Bula y la presidenta de Enterritorio, Esmeralda Molina, y se han invitado también a veedores, estudiantes y demás miembros de la comunidad académica de esta institución. De igual forma se espera la presencia de los órganos de control.

“Hemos decidido citar al director nacional de la ESAP, y a la directora de Enterritorio, así como a otros actores y autoridades que tienen que ver con esta obra inconclusa, que lleva 14 años sin poder cristalizarse, a punto de convertirse en elefante blanco. De tal manera que los invito a que estén atentos al desarrollo de este debate cuyo principal objetivo es identificar rutas y salidas para que esta obra pueda desarrollarse y ponerse al servicio de la comunidad académica”, agregó el Senador que en la pasada consulta del Pacto, alcanzó más de 17.000 votos en el Huila.